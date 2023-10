El juego de sillas en ‘Espejo Público’ en su descarado intento por emular a ‘Sálvame’

Que la sección de ‘Más espejo’ de ‘Espejo Público’ se ha convertido en una especie de ‘Sálvame’ encubierto es una obviedad. En ello tiene mucho que ver que el nuevo director sea Alberto Díaz, uno de los dirigentes del ya extinto formato de Telecinco. Y lo que se ha visto este lunes con Pilar Vidal y Carmen Lomana lo ejemplifica bastante bien.

La periodista ha puesto en entredicho el relato de la empresaria sobre el asalto que sufrió este domingo en su domicilio de Madrid con ella dentro. Le ha acusado de magnificar la versión de los hechos y de adoptar un protagonismo excesivo en sus intervenciones en los medios.

Ante ello, Carmen Lomana se ha mostrado muy dolida en su conexión en directo con ‘Espejo Público’ e incluso, al verse tan atacada, ha amagado con abandonar. «Hay que tener muy mala idea para pensar que alguien monte semejante cosa», ha lamentado tras escuchar cómo Pilar Vidal no paraba de poner en solfa todo lo que decía.

«Te esperamos mañana en el plató, ¿te parece Carmen?», le ha emplazado Gema López para que, ya en plató, se explicara en condiciones. «Mañana no viene Pilar Vidal. Me dicen que para mañana han desconvocado a Pilar para que Carmen se encuentre más tranquila», ha añadido la excolaboradora de ‘Sálvame’.

«Pilar puede ir a ‘Espejo Público’ siempre que quiera, solo faltaba, yo nunca pongo vetos», ha contestado Carmen Lomana. «Yo tampoco tengo problema porque ella sabe que lo que pienso se lo digo a la cara», ha replicado Pilar Vidal por su parte. «No, todo no me dices a la cara, a ver si tienes mejores pensamientos. Nunca te he hecho nada», le ha rebatido la aristócrata.

«¿Ten consta que Pilar va por detrás hablando mal de ti?», se ha interesado Gema. «No quiero meter líos, yo estaba un día en Telecinco la última vez que fui y ella estaba diciendo ‘esta quiere ser amiga mía, pero yo no pienso’ y eso lo oyó mi representante», ha destapado Lomana.

Un tono a la hora de abordar los contenidos y un juego de sillas con la sombra del veto que, sin duda, recuerda al libro de estilo de ‘Sálvame’ que, ahora, con los nuevos fichajes que se han realizado para la sección de crónica social, se empeñan en copiar de cabo a rabo.