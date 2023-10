Pilar Vidal desmonta el asalto a Carmen Lomana y ella amaga con plantar a ‘Espejo Público’

Carmen Lomana ha entrado en directo en ‘Espejo Público‘ y ha atendido a los compañeros de la prensa que se encontraban a las puertas de su casa para conceder unas declaraciones después del asalto que sufrió este domingo a manos de dos encapuchados. Sin embargo, la periodista Pilar Vidal, incrédula, ha desmontado la versión de la aristócrata.

«Estoy muy estresada, pero estoy bien. Quiero dar las gracias a todos. Yo estaba en casa, terminando de arreglarme para ir a televisión, pero oí ruidos raros. Cuando salí al pasillo me encuentro que había unos hombres en el salón dando vueltas, habían acabado de reventar la cerradura. Iban encapuchados», ha empezado contando al magacín de Antena 3.

«Yo grité muchísimo, dije ‘sinvergüenzas, que viene ya la policía’, pero fue un farol, no me había dado tiempo. Me metí en la cocina, puse el SOS y llamé al 112. La policía inmediatamente vino. No sabía si estaban escondidos en algún sitio. Fueron momentos de terror. Cogí un palo de hierro y el cuchillo más grande que tenía en la cocina», ha proseguido relatando Carmen Lomana mientras lamentaba estar «traumatizada».

Tras escucharle, Pilar Vidal ha entrado al ruedo con un feroz ataque a la empresaria y restándole credibilidad a su testimonio. «Veo que dices que tienes un trauma pero desde el robo yo te he visto entrar en todas las cadenas de televisión, con lo cual entiendo que esta noche no has podido dormir», le ha soltado con evidente sorna.

«Siempre te pasa lo mismo, qué casualidad que haya ahora una oleada de robos a famosos y justo seas tú la única famosa de Madrid señalada por el robo. Yo qué quieres que te diga, pero me hace dudar. Quiero pensar que no, pero me hace dudar», ha añadido Pilar Vidal sin rodeos.

«No me gusta nada lo que estás diciendo», le ha replicado Carmen Lomana, descuadrada y dolida con las palabras de su compañera. «¿Te ha llamado el ministro del Interior?», le ha preguntado Pilar con sarcasmo. «¿Y te han robado algo?», ha cuestionado. «Que me ha dicho la policía que no diera ninguna información, y esto que estoy haciendo no es un protagonismo, es una deferencia con vosotros. Porque me han llamado de otras televisiones y he dicho que no, que lo primero a ‘Espejo Público'», se ha defendido Lomana.

Carmen Lomana, a Pilar Vidal: «Como sigas diciendo impertinencias, a lo mejor vas a tener problemas»

«Pilar suele poner en entredicho todo lo que a ti te pase», ha apostillado Gema López, desagradada con la intervención de la colaboradora. «No me parece muy agradable y ella sabrá por qué lo hace y cuando una mujer pone en entredicho a otra mujer que le han robado…», ha condenado Carmen. «Que no te han robado», le ha desmentido tajante Pilar Vidal.

«Visto el tono que está tomando esto…», se ha arrancado una Carmen Lomana que amagaba con abandonar la conexión con ‘Espejo Público’. «Es la opinión del Pilar, no la del programa y desde luego no la nuestra», ha aclarado la presentadora Lorena Gómez para evitar que se marchara abruptamente.

«¿Tú piensas que todo esto es un montaje? Yo no necesito eso, yo soy una persona suficientemente querida y conocida para que mucha gente me llame y se preocupe. He bajado por cariño y deferencia», ha reafirmado Carmen. Además, antes de acabar el directo, ha advertido: «Como sigas diciendo impertinencias, a lo mejor vas a tener problemas». «¿Me estás amenazando?», ha reaccionado Pilar Vidal.