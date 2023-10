El aparatoso accidente por el que Aurelio Manzano tiene que ir en silla de ruedas a ‘Fiesta’

Aurelio Manzano, uno de los colaboradores más polémicos de ‘Fiesta’, ha dado un gran susto a todos los compañeros del programa de Emma García tras el accidente que le ha llevado a romperse el peroné y tener que entrar en silla de ruedas al plató.

«Lo estáis viendo. Aurelio Manzano viene en silla de ruedas. Ahora nos contará qué es lo que ha sucedido. Vaya susto que nos ha dado», explicaba Emma García mientras se veía como Luis Rollán llevaba a su compañero en silla de ruedas por Mediaset.

Tras ello, Emma García iba en búsqueda de Aurelio Manzano para preguntarle cómo se encontraba y darle las gracias por ir al programa pese a estar con el pie escayolado. «Se ha pegado un golpetazo como os podéis imaginar. Tiene el peroné roto», aseveraba la presentadora.

«Vaya susto nos diste el otro día», le decía Emma a su compañero al saludarle y antes de llevarle hasta el plató. «¿Cómo estás lo primero?», le preguntaba la presentadora. «Ahora estoy bien. Esto me ha pasado hace tres días en Ibiza«, confesaba Aurelio Manzano.

«Fue de la manera más tonta. Estaba tomando el sol, necesitaba tres pasos para llegar a la piscina, al segundo paso me resbalé y me rompí el peroné», explicaba Aurelio Manzano dando las gracias de que no estaba solo y la gente del hotel se portó de maravilla e inmediatamente le trasladaron al hospital.

Aurelio Manzano tira de humor tras su accidente

Pese al gran susto, Aurelio Manzano siguió bañándose en la piscina en Ibiza. «Le has echado mucho humor. Qué maravilla verte con esa sonrisa», le decía Emma a su compañero.

«¿Tú sabes lo único que le pregunté al médico? Era la única preocupación que tenía. ¿Me tienen que operar? De momento no. ¿Me van a poner un yeso en la lengua? pregunté y me dijeron que no. Así que mientras no me lo pongan en la boca aquí seguimos», bromeaba Aurelio Manzano.