Desarman el montaje de Michael Terlizzi para ganar ‘GH VIP 8’ con una prueba irrefutable

Yiya, Naomi y José Antonio Avilés entraron en la casa de Guadalix el pasado domingo, y no han tardado en ponerla patas arriba. Avilés ha sido el que ha prendido la polémica en redes cuando ha comenzado a hablar sobre el pasado de Michael Terlizzi en otros realities, y no ha dudado en acusarle de repetir estrategia en ‘GH VIP 8‘.

El colaborador de ‘Así es la vida’ ha hecho referencia a la amistad que el concursante mantiene con Albert Infante, quien ha manifestado en numerosas ocasiones su atracción por Michael, aunque no sea correspondida. Y es que el italiano ha querido dejar clara cuál es su sexualidad: «Yo lo he dicho mil ves, que soy hetero. Me gustan las chicas», le reconocía a Javier Fernández.

Sin embargo, el cordobés ha destapado los verdaderos motivos de su acercamiento al bailarín. Ya que, al parecer, Michael Terlizzi estaría utilizando una estrategia que ya utilizó en Italia en el año 2019. Ante las acusaciones del recién llegado, Gustavo no ha dudado en salir en defensa de su compañero: «No le conoces y no tienes que dar una explicación tan a la ligera de él». No obstante, el polémico colaborador se defendía asegurando que «que yo no le conozca no quiere decir que no pueda dar la opinión de lo que creo… Porque a lo mejor he seguido otros programas de otros sitios».

Michael Terlizzi habría seguido en ‘GH VIP 8’ la misma estrategia que en ‘Grande Fratello’

Avilés desenmascara a Michael en ‘GH VIP 8’.

En redes sociales, los seguidores de ‘GH VIP’ no han tardado en tirar de hemeroteca, y, en efecto, dan la razón a Avilés. Los usuarios de X, antes Twitter, acusan a Michael de tener otro amigo especial en la edición italiana de ‘Gran Hermano’, en la que compartió casa con Gianmarco Onestini. En dichas imágenes que ya se han viralizado, se puede ver al italiano en una actitud muy cariñosa con Cristian Imparato. En una de las escenas se puede ver abrazos, e incluso un beso en la boca que da Michael a Cristian en el jardín de la casa de ‘Grande Fratello’.

Esto provocó que, al igual que está sucediendo ahora, hubiese gente que se preguntase si Michael era homosexual. Un colaborador del reality italiano, Edoardo Ercole Grandi, aseguró que Gianmarco le habría dicho que recibió insinuaciones de su compañero. Sin embargo, el ex de Adara Molinero, terminó por negarlo todo. «Todo se ha exagerado. Quiero ser claro y no quiero dar lugar a rumores, no soy homosexual», declaró el concursante durante la convivencia.

Michael está jugando con Albert, independientemente de que este último sea un intenso de la vida. #GHVIP16O https://t.co/S0G2HBfx3y — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 16, 2023

Avilés planta cara a Michael

Si algo caracteriza a José Antonio Avilés es el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de decir las cosas a la cara, y así lo ha hecho. El cordobés ha plantado cara al italiano: «Amigo, que tú en Italia hiciste lo mismo», le ha espetado. Y, dirigiéndose a Albert Infante, ha añadido: «Tú desapareces de su vida y le da un infarto. Pero no por ti, sino porque no tiene protagonismo dentro de la casa». Unas palabras que provocaban que el resto de concursantes abandonasen la sala.

Cuando Albert salió, visiblemente afectado, dirección al confesionario, Carme Alcayde y Avilés han corrido tras él. «Te lo juro por dios y por Isabel Pantoja si hace falta, si él me está utilizando, se me ha pasado ya», decía el bailarín a sus compañeros, quien intentaban consolarle. Tras varios rifirrafes, Albert ha decidido ir a hablar con Michel para decirle que «nunca ha dudado de él».