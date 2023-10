Carmen Borrego no puede seguir en ‘Así es la vida’ y Sandra Barneda clama «cortar» a la dirección

Carmen Borrego ha tratado de guardar silencio estos días desde que Edmundo Arrocet diera unas incendiarias declaraciones a Diez Minutos sobre ella y su hermana Terelu. Pero este viernes, la hija de María Teresa Campos, no ha podido más y se ha derrumbado en pleno directo en el programa de Sandra Barneda, ‘Así es la vida’, harta de tener que seguir hablando del que fue pareja de su madre.

Ya el pasado miércoles, Carmen Borrego se enfrentaba con Antonio Montero porque el colaborador cuestionaba a su compañera por no querer hablar ni decir nada sobre la entrevista de Edmundo Arrocet. Tampoco el jueves en ‘Vamos a ver’, Borrego quería entrar a responder al cómico. Aunque lo que si hacía era decir que «este señor es lo peor que le ha pasado a mi madre en su vida»

Pero este viernes, Carmen Borrego ya no ha podido más al ver cómo la hija de Edmundo Arrocet ha echado más leña al fuego asegurando que «Carmen y Terelu no son dignas hijas de su madre». «Dice que no somos dignas hijas de mi madre, quiero darle la enhorabuena a ella porque tú sí que eres digna hija de tu padre», soltaba nada más empezar el programa.

En pleno directo, Sandra Barneda recibía un mensaje de Yusan Acha, director de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ y amigo íntimo de María Teresa Campos. «Sandra, Teresa estaba muy enamorada y al principio estaba muy feliz porque se sentía acompañada a diario. Pero fue muy destructiva esa relación porque cuando ella ya estaba enamorada él un día en su casa le dijo ‘Teresita, yo soy un alma libre’. Ella hizo durante casi 2 años el programa al límite porque cada tres meses no sabía si su pareja estaba vivo o muerto porque una mañana le decía ‘Teresita me voy de viaje’ y desde entonces no le contestaba los mensajes durante semanas o meses. Y en cada vídeo y actuación me preguntaba», leía la presentadora.

Justo mientras Barneda leía, Carmen Borrego se derrumbaba y la presentadora dejaba de leer. «Es que yo eso lo he vivido. Y he vivido el sufrimiento de mi madre y he visto a mi madre llorar cada día. Y quiero que por lo menos ahora no se la humille diciendo si estaba con una o estaba con otra. Mi madre no está para defenderse. ¿Hay que hacerle esto a una persona que se acaba de ir y que no ha hecho daño a nadie?», preguntaba Borrego sin parar de llorar.

Carmen Borrego se derrumba en ‘Así es la vida’: «Este señor es un sinvergüenza»

Carmen Borrego y Sandra Barneda en ‘Así es la vida’.

«Mi madre era una buenísima persona, grandiosa como amiga, como madre y como familia. Esto es embarrar lo que ha sido mi madre y es enguarrar la figura de una persona que ha sido honesta siempre y no lo puedo soportar más. No lo puedo soportar más. He vivido cómo mi madre estaba con el móvil prácticamente sin vida por este señor. No se puede hacer tanto daño a un ser humano. Este señor es un sinvergüenza. No es justo. Si quieres ser un picaflor, sé lo que quieras pero, ¿por qué le destrozaste la vida a mi madre los últimos años? ¿Por qué? Mi madre no levantó cabeza nunca más», sentenciaba Borrego completamente rota.

«No quiero manchar la figura de mi madre. Mi madre no ha sido la novia de Edmundo Arrocet. Mi madre ha sido una grande de la comunicación, ha sido una grandísima madre, una grandísima abuela y una grandísima hermana. Dejemos de manchar a una persona honesta. Dejemos de manchar a alguien que jamás le ha hecho nada malo a nadie. Por favor, dejemos de contribuir. Os lo pido por favor. Yo trabajo aquí y no decido los temas y comprendo que es la actualidad pero cuando lees ese mensaje recuerdo tanto dolor y tanto llanto que no lo puedo soportar. Ahora que ya no está por qué no la dejáis en paz. Guardar la memoria de una persona buena y honesta. Dejarla en paz«, terminaba diciendo Borrego.

Tras ver la reacción de Carmen Borrego, Sandra Barneda paraba el tema y se disculpaba en directo. «Hemos parado el mensaje a medias y se va a quedar ahí. Quiero cortar este tema porque me ha sabido muy mal ver a una persona que es compañera. Estaba leyendo y ha sido César quien me ha avisado porque no me estaba enterando y te pido disculpas porque no quiero que se genere esto. Dirección me ha dado permiso y vamos a cambiar de tema. Creo que es lo mejor. Las cosas hay que dejarlas aquí y no jugar con este dolor que hemos visto», añadía Barneda zanjando el tema.