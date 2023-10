Antonio Montero «saca de quicio» a Carmen Borrego por lo que le dice en ‘Así es la vida’

La entrevista de Edmundo Arrocet en Diez Minutos hablando de María Teresa Campos y cargando contra sus hijas ha sido el tema principal de ‘Así es la vida‘ este miércoles. Y es que el programa de Sandra Barneda ha contado con Alejandra Rubio y Carmen Borrego respondiéndole a su manera. Y decimos lo de a su manera porque Carmen ha preferido no entrar en algunos detalles para cabreo de Antonio Montero.

Algunas de las píldoras que Bigote Arrocet ha soltado en la entrevista es que María Teresa llegó a plantearle que se casaran para dejarle una pensión o que hizo de «cuidador nocturno» y que sus hijas Carmen y Terelu apenas iban a visitarla.

Son unas incendiarias palabras que a Carmen Borrego le han hecho mucho daño. Pese a todo, la hija de María Teresa Campos ha optado por guardar silencio y no entrar a rebatir todo lo que ha dicho Edmundo. «Yo no voy a contestar nada que no pudiera contestar mi madre en vida. Este señor no es mi pareja, fue la pareja de mi madre. Yo no soy quien para hablar en boca de mi madre», defendía Carmen antes de que Antonio Montero se encarara con ella.

Ante las preguntas de Sandra Barneda, Carmen Borrego defendía que «él tiene derecho a dar su versión y yo estoy en mi derecho a no contestarle porque no tengo que justificar nada». Era entonces cuando Antonio Montero se le echaba encima: «También tienes derecho a no venir pero si vienes un día que vamos a a hablar de Edmundo toda la tarde y tú dices que no vas a hablar…», le cuestionaba el colaborador.

«Si quieres me voy, ¿quieres que me vaya? Pregúntale a la directora si no le importa y yo abandono», respondía Carmen Borrego. «Pero entiende que si es un monográfico…», insistía Antonio Montero. «No, entiéndeme tú a mi primero y entiende que hace 29 días que mi madre ha fallecido y que no voy a contestar nada que no pudiera contestar mi madre en vida», aseveraba Borrego.

«No te lo voy a volver a repetir, y si te parece mal, lo siento muchísimo por ti, pero no me vas a sacar de quicio para decir nada que no quiera decir y para no respetar la memoria de mi madre», terminaba explotando Carmen Borrego ante la insistencia de Antonio Montero en que hablara de Edmundo.

Carmen Borrego, muy cabreada ante Antonio Montero

Pero lejos de acallarle, Antonio Montero volvía a criticar que Carmen Borrego no hablara. «A mí no me han contratado aquí porque este señor haya dado una entrevista, sino porque llevo muchos años de mi vida trabajando y tengo la libertad de contestar a lo que quiero y no contestar a lo que no quiero», defendía Borrego.

«Si me hacen daño ciertas cosas no voy a contestar y más si le hacen daño a mi madre, no lo voy a perdonar jamás. Me parece indecente contestar cosas que no puede contestar mi madre. Esto no es la gotita de agua que colma el vaso, esto es una bomba en mi corazón. Por lo tanto, por respeto a la gran madre que tengo, no voy a contestar. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila», sentenciaba Carmen. «Pero no hables de tu madre, contesta a las cosas que dice de ti», le espetaba Antonio Montero.