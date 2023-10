Ana Rosa habla de cuál es su sueldo en Telecinco y si cobra 4 millones de euros al año

No hay duda de que Ana Rosa Quintana es una de las presentadoras mejor pagadas de Mediaset. Durante casi 20 años ha sido la ‘reina de las mañanas’ de Telecinco con ‘El programa de Ana Rosa’, liderazgo que ahora ha perdido con su paso a las tardes en favor de Sonsoles Ónega y su ‘Y ahora, Sonsoles’ de Antena 3.

La presentadora de ‘TardeAR’ ha concedido una entrevista en ‘Informalia’ donde habla por primera vez sin tapujos sobre su sueldo. Y ha querido dejar claro que ni mucho menos cobra las cantidades que se dicen: «Dile a Wikipedia que se informe. No nos confundamos: no es lo mismo lo que cuesta un programa que lo que gana el presentador, que también hay que pagar muchos colaboradores y muchos sueldos y muchas cosas».

«Esas cantidades te aseguro que no son. A mí me encantaría que fuera, pero no es así. Eso era antes en la tele, ahora ya no se paga como se pagaba antes», reconoce Ana Rosa. Y es que, dicho portal asegura que la comunicadora se embolsa ni más ni menos que entre 3 y 4 millones de euros al año.

Lo más curioso de todo es que Ana Rosa ni siquiera sabe lo que tiene en su cuenta bancaria. «El dinero que tengo en la cuenta, la verdad es que no lo sé porque tengo tal escape por todas partes que a saber. Normalmente el dinero que gano lo reinvierto en la empresa y en crear puestos de trabajo», explica. Aunque lo que sí ha querido dejar claro en su entrevista a ‘Informalia’ es que no lleva un estilo de vida de millonaria. «No tengo yate y vivo en la misma casa desde hace 30 años», sentencia.

Ana Rosa dice lo que piensa de Sonsoles Ónega

Sobre los rumores que apuntan a que su productora, Unicorn Content, podría estar preparando un programa para el prime time del viernes, Ana Rosa Quintana asegura que «nosotros, lo que nos encarguen saben que lo vamos a hacer. Lo que pasa es que ahora también estamos con otros proyectos para plataformas».

Al ser preguntada por el mejor presentador o presentadora, para ella, fuera de Mediaset, la presentadora responde sin dudarlo: «Pablo Motos me encanta. Me parece un genio. Y luego está el formato, ‘El Hormiguero'». «¿Y Sonsoles Ónega?», le reformula el periodista. En cuanto a su competidora en las tardes, Ana Rosa reconoce que «es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo. Le doy la enhorabuena por el premio Planeta». Cabe recordar que Ónega estuvo durante años en ‘Ya es mediodía’, en Telecinco, programa producido por Unicorn Content.

Eso sí, a la hora de mojarse entre Pablo Motos o Sonsoles Ónega, la comunicadora se va por la tangente: «A mí el entrevistador que más me gusta es Carlos Alsina. Pero es que son programas completamente distintos, es que son incomparables unos formatos con otros. A mí Broncano me parece un descubrimiento y que lo lleva por un terreno que solo lo puede llevar él», concluye.