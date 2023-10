Telecinco actúa y toma esta determinación con la emisión de ‘TardeAR’ tras tocar fondo

‘TardeAR’ no convence a los espectadores de Telecinco. La audiencia está dando la espalda al magacín de Ana Rosa y así lo constatan los alarmantes datos cosechados esta semana con dos mínimos históricos consecutivos con Quintana como presentadora titular.

El martes firmó un 9,4% y el miércoles continuó perdiendo seguimiento con un 9,3% de share y apenas 700 mil telespectadores. Como ya destacábamos en el análisis de audiencia de ayer, el cambio de programación en las tardes ha sido un tropiezo indiscutible porque hace justo un año ‘Sálvame’ anotó un 15,1% y un 15,4% de cuota de pantalla respectivamente.

Además, no hay que irse tan lejos: el espacio de La Fábrica de la Tele se despidió el pasado 21 de junio por encima de la barrera del 15%, es decir, casi seis puntos porcentuales por encima del infoshow de Ana Rosa Quintana. En consecuencia, esos exiguos rendimientos de ‘TardeAR’ están lastrando a ‘Reacción en cadena’ cuando el concurso estaba empezando a despuntar y a estabilizarse en el doble dígito.

Desde la competencia, ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena 3 y ‘La Promesa’ en TVE no dan opción a Ana Rosa con cifras estancadas en torno al 12-13%. Una consolidación que la apuesta de Telecinco no está logrando de ninguna manera aunque de un día para otro se varíe la escaleta y el orden de los contenidos.

El programa de Ana Rosa recorta duración para maquillar el share

No obstante, y esto es algo que la propia Ana Rosa Quintana ha achacado, que ‘TardeAR’ tenga publicidad durante su emisión y la competencia no, perjudica a la hora de rivalizar. Lo cierto es que el programa de Unicorn Content no está blindado de pausas comerciales como sí lo está Sonsoles.

Pues bien, tras esos dos preocupantes mínimos históricos que antes indicábamos, este jueves Telecinco adoptaba una determinación muy sorprendente. Y es que, para evitar la larga publicidad que suele estar fijada entre las 19:45 y las 19:55 horas aproximadamente, ‘TardeAR’ acabó antes de tiempo.

En lugar de finalizar la emisión a las 20:00 horas como es habitual, en la tarde de ayer se dio corte a y 50. De esta manera, quedaba fuera del cómputo ese extenso bloque de publicidad que, sin duda, perjudica negativamente a la media global del programa. Así, este 26 de octubre, el formato conseguía coger aire aunque con un escueto 10,4%.