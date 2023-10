Alfonso Arús no se corta al propinar este duro palo a Ana Obregón desde ‘Aruser@s’

Alfonso Arús no se muerde la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre todo tipo de temas o de personajes que aparecen en Aruser@s, el programa que presenta con éxito cada mañana en LaSexta. La última víctima de los comentarios ‘malévolos’ del comunicador ha sido Ana Obregón.

Si bien ya se mostró muy duro con la actriz y presentadora cuando saltó la noticia de su maternidad subrogada, Alfonso Arús ha vuelto a cargar contra ella a raíz del último reconocimiento público que ha recibido. «Ana Obregón nombrada una de las 100 mujeres más influyentes de España», informaba el presentador.

Sin embargo, antes de que sus colaboradores pudieran intervenir, él les lanzó una pregunta con la que dejó claro cuál era su opinión al respecto. «Pero, ¿en qué influye? ¿En qué?«, preguntó insistentemente a sus compañeros de programa. Su hija, Tatiana Arús, apuntaba: «Bueno cada uno en su ámbito, en su sector».

Una respuesta que a su padre no le servía de mucho. «Es que a mí me hace gracia: ‘Las mujeres más influyentes o los hombres más influyentes’. Bueno, se supone que tienen un poder que después se plasma. Y…», volvía a decir Alfonso Arús, sin acabar de terminar la frase pero poniendo de manifiesto que, para él, Ana Obregón no aportaba ninguna influencia en la sociedad.

El demoledor dardo de Alfonso Arús a Ana Obregón: «Esa es la influencia»

Pero, lejos de quedarse ahí, tras la emisión del vídeo en el que la bióloga comentaba que se había separado de su niña, Ana Sandra, por segundo día consecutivo, el comunicador volvía a arremeter contra ella. «Yo ahora elijo solo dos cosas a la semana, yo no me separo más de mi niña», aseguraba la actriz a los reporteros que cubrían el acto de Forbes.

Un comentario que llamaba mucho la atención de Angie Cárdenas, que se preguntaba: «Pero, ¿por qué se tiene que excusar cuando sale? Sal cuando quieras y entra cuando quieras, nadie tiene que decirle si se separa o no de la peque. No es mejor madre ni peor porque se separe unas horas de la peque».

Pero Alfonso Arús se mostraba mucho más duro que su mujer. «Esa es la influencia. Saber las veces que se ha separado de su hija y que los tacones a veces pasan factura«, sentenció el presentador, asestándole un último y demoledor dardo a Ana Obregón.