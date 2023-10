Adelanto de la tercera temporada de ‘Entrevías’ de los capítulos 1 al 8 en Telecinco

‘Entrevías’ regresa por fin a la pantalla de Telecinco año y medio después. «Hace tiempo que las cosas están tranquilas y así tienen que seguir». Con esta frase de Tirso Abantos (José Coronado), arranca ‘Entrevías 3‘, cuya fecha de estreno ya se ha oficializado: será el próximo martes, 10 de octubre, a las 22:50 horas de la noche.

Sin embargo, esa calma pronto saltará por los aires y volverá la violencia al barrio con más crudeza que nunca. «¿Pero qué cojones?», reacciona el impenitente ferretero cuando descubre que su exmujer, Maica (Natalia Dicenta), ha regresado después de muchos años y ha puesto en marcha una fundación para ayudar a los pandilleros a salir de la mala vida en las calles. Esto desencadenará graves problemas con las bandas callejeras y Tirso, que no se quedará de brazos cruzados, se verá obligado a intervenir arriesgando su vida.

«Estoy aquí para montar una fundación que ayude a los muchachos del barrio y tú no me lo vas a impedir», insiste Maica, con la que la relación será de todo menos amistosa; provocando que el incipiente romance de Tirso con Gladys (Laura Ramos) entre en crisis y se aboque a la ruptura. «Esa mujer es como la flautista de Ameli, toca su flauta mágica y todos corréis a su lado».

En el tráiler que avanza Mediaset se ve cómo Tirso se encomienda a Romero (Óscar Higares), que es el nuevo comisario de Entrevías tras el arresto de Amanda, encarcelada por matar al fantasma en el final de la temporada 2. «Conozco mi barrio y esa fundación es meter un palo en el avispero, habrá problemas», le advierte Abantos. Sin embargo, parece que los planes de este policía están lejos de frenar a las bandas y se insinúa que podría estrechar algún lazo con ellas. «La guerra que necesitábamos ya la tenemos», se le oye decir.

Por otro lado, Ezequiel (Luis Zahera), que ya ha salido del coma y es readmitido en la comisaria, tiene sed de venganza contra Nata (María de Nati). Recordemos que fue la causante de que estuviera a punto de no contarlo tras encargar su muerte a un sicario en la segunda temporada. «Acabará presa y alguien tendrá que manejar su cotarro», le dice a su ahijada, Dulce (Michelle Calvó), otro nuevo personaje en esta nueva tanda de episodios. Con ella, especialista en artes marciales, se aliará para acabar con Nata. Pero esta se reforzará con la entrada en la pandilla de un nuevo líder: Tente (Álex Medina), que será un peligroso e implacable adversario.

Por otro lado, Irene (Nona Sobo) será madre de Nelson en esta tercera temporada de ‘Entrevías’, pero entrará en pánico al sentirse incapaz de ejercer como tal y más en un barrio cada vez más conflictivo en el que podrían querer hacer daño a su hijo. Nata podría actuar por despecho por robarle a Nelson y darle donde más le duele. «No sé ser madre, no valgo», dice en el teaser.

«En este barrio formé una familia, no fue fácil, y no voy a dejar que unos pandilleros me la quiten», avisa Tirso mientras se ven imágenes de cómo desenfunda las armas para combatirles. Las escenas que se recogen son de gran violencia y en una de las operaciones conjuntas entre Tirso y Ezequiel se aprecia cómo están a punto de ser asesinados: «Estamos muertos».