Sonsoles Ónega se rearma con este sorprendente fichaje que no cabía esperar en ninguna quiniela

El próximo lunes 18 de septiembre dará comienzo una de las ‘batallas’ por las audiencias más esperadas de la temporada, la de Sonsoles Ónega con su antigua jefa, Ana Rosa Quintana. Esta última debutará en las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’, por lo que tendrá que competir contra ‘Y ahora Sonsoles’, en Antena 3.

Por ello, la presentadora de Atresmedia está dispuesta a todo por hacerse con el liderazgo de las tardes, motivo por el cual ha sorprendido este martes con un nuevo e inesperado fichaje. Este se sumará a los de Cruz Morcillo, Paloma García- Pelayo y Beatriz Cortázar, tres ex colaboradoras de Ana Rosa que ahora se han pasado a la competencia.

Si bien la que fuera presentadora de ‘El programa de AR’ tampoco se ha quedado atrás en cuanto a fichajes se refiere. En su nuevo espacio vespertino contará con colaboradores tan variopintos como Alaska, Mario Vaquerizo, Vicky Martín Berrocal, Judith Mascó, Madamme de Rosa, Carolina Ferre, Cristina Cifuentes o Cristina Tárrega. Además, también ha fichado a Manuel Marlasca para la sección de sucesos, al igual que harán Laura Madrueño, Miguel Ángel Nicolás, Jorge Luque, Beatriz Archidona y Antonio Hidalgo. Cada uno con sus respectivas secciones.

Sonsoles Ónega ficha a Colate como corresponsal desde Miami

Para hacer frente a este nutrido grupo de colaboradores, Sonsoles Ónega ha anunciado este martes un nuevo fichaje bomba. El programa contará con Colate Vallejo- Nájera como corresponsal en Miami. El espacio así se lo ha propuesto después de una incómoda entrevista, en el que la periodista le ha preguntado insistentemente por su exmujer, Paulina Rubio.

«¿Quieres ser corresponsal de este programa en Miami?», le ha preguntado Sonsoles Ónega al final de la charla con Colate. «¡Qué ilusión!», ha expresado él a modo de respuesta. Tras lo cual, la presentadora ha explicado: «Este señor va a dar todas las exclusivas habidas y por haber en este programa que lleva mi santo nombre». «A pesar de que no me gustara que me siguiera la prensa, mi sueño profesional es hacer televisión, donde he trabajado toda la vida», ha concluido el hermano de Samantha Vallejo- Nájera.