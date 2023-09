Silvia Intxaurrondo habla así ahora de lo que ocurrió tras entrevistar a Feijóo y no hay dobleces

No hay duda de que Silvia Intxaurrondo se ha convertido en todo un referente en los últimos meses a raíz de su polémica con Alberto Núñez Feijóo tras desmontar sus mentiras en su última entrevista en ‘La Hora de La 1’. Desde entonces, casualidades o no, el programa matinal de TVE ha aumentado su audiencia hasta el punto de arrebatar el liderazgo a Telecinco y Antena 3 durante varios días en agosto.

Sobre todo ello ha hablado Silvia Intxaurrondo en una entrevista para el diario El País con Luz Sánchez-Mellado. En ella la presentadora no duda en hablar de si se considera nueva «reina de las mañanas» y cómo llevó ella todo el revuelo que se generó tras su entrevista al líder del PP.

Mucho se ha hablado desde entonces sobre si Silvia Intxaurrondo fue la encargada de que se diera un vuelco a la campaña electoral. Al respecto, la presentadora es clara. «No sé si fue para tanto. Cuando acabé la entrevista pensé que no había pasado nada. Los periodistas tenemos que preguntar, escuchar y repreguntar. Jamás me guardo ni me callo una pregunta. Lo que demostró esa entrevista es que podemos y debemos hacer las preguntas que creemos que hay que hacer, con respeto», asegura.

Asimismo, reconoce que ella no se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo. «Acabé, me senté y seguí presentando. Es verdad que luego me costó arrancar la tertulia: a los analistas había que extraer las palabras con sacacorchos, estaban como descolocados. Fue después cuando me llegaron las reacciones. Hice lo que tenía que hacer. Soy muy vehemente y honesta. Pregunto cosas lógicas y sin doblez alguno«, insiste Intxaurrondo.

Silvia Intxaurrondo habla de las audiencias

Al preguntarle por si esperaba poder arrebatar el liderazgo a Telecinco y Antena 3 en algún momento, Silvia no lo duda. «Sabía que lo podíamos hacer, que era cuestión de tiempo. Y sé que podemos llegar mucho más lejos. Es cuestión de recursos, de ánimo, de equipos, de que tú y tu gente seáis felices trabajando. De trabajar, trabajar y trabajar. Yo en la suerte creo lo justo», recalca.

Más contundente es cuando le dicen si se siente nueva «reina de las mañanas» ahora que está tan en boca ese término. «No es mi rollo, lo siento. Para mí, María Teresa Campos, que nos acaba de dejar, fue la auténtica reina de las mañanas. Me gusta más el concepto de liderazgo. Lleva un proyecto a la pantalla, saca lo mejor de tu equipo. Y que todo eso brille. Es lo mejor de la tele: que brille el trabajo de tanta gente coordinada al unísono», sentencia.