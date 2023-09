Lluvia de críticas a ‘GH VIP’ por lo que se ha presenciado con Xavier Deltell: «Bochornoso»

Una de las novedades más llamativas de ‘GH VIP‘ desde su regreso ha sido la incorporación de Xavier Deltell como colaborador. Lejos de ser uno más y opinar sobre los últimos sucesos de la casa, el actor se ha incorporado interpretando a diversos personajes como si de una imitación se tratase. Un papel que no ha convencido para nada a los espectadores, quienes no dudan en lapidar cada una de sus intervenciones.

Cabe recordar que durante el primer debate, el actor se transformó en fan acérrimo de Karina. En esta segunda entrega, Xavier Deltell se ha incorporado como si de un ‘Gypsy King’ se tratase. «¿Usted quien es? ¡Cómo está? ¡Qué bien baila!», ha exclamado Ion Aramendi antes de que éste se presentase asegurando: «Yo soy el profesor de baile de Albert».

Por su parte, el presentador no ha dudado en hacerle un guiño respecto a su última intervención: «Se parece sorprendentemente al presidente del club de fans de Karina». De vuelta a su nueva imitación, cabe remarcar que éste ha vuelto a irrumpir en plató en una segunda ocasión mientras de fondo sonaba la mítica canción «que me coma el tigre» de Lola Flores. Como si de Marta Flich se tratase, el actor ha bajado por las escaleras del plató mientras recibía los aplausos de los allí presentes.

Así pues, Aramendi ha exclamado: ¡Qué arte tienes tío! Bravo tío. El infante de Córdoba eres tú». Acto seguido, Xavier Deltell le ha espetado: «Si los martes y jueves baja por esa escalera la Marta Flich, yo quiero bajar todos los domingos por ahí». Una performance con poco sentido y aporte que no ha sido alabada en redes, sino todo lo contrario.

La audiencia dicta sentencia contra Xavier Deltell: «No nos hace gracia»

Son muchos los espectadores quienes a través de sus redes sociales muestran su desagrado ante dicha novedad. «No hace gracia y es totalmente prescindible», he asegurado un seguidor del espacio, quien además apunta: «Espero que para el próximo debate ya no aparezca».

No ha sido el único, puesto que en redes también se han podido ver publicados miles de comentarios como: «Xavier Deltell siempre es un gran NO en televisión, pero es que en el debate de GHVIP es el último sitio donde pega. Por favor, que no lo vuelvan a traer más». «No puede dar mas vergüenza ajena», apuntan otros televidentes.

Yo la verdad es que no termino de entender qué pinta Xavier Dentell en los debates y dónde está la gracia en lo que hace. #GHVIPDBT2 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) September 24, 2023

#GHVIPDBT2 De verdad, @ghoficial @ionaramendi no entendemos el papel de Xavier Deltel en EL DEBATE. No hace gracia y es totalmente prescindible. Espero que para el próximo debate ya no aparezca — FerPlay (@palma_fernan) September 24, 2023

Xavier Deltell sobra en el debate, es que aburre a cualquiera #GHVIPDBT2 — Raico Romero (@Raiquillo) September 24, 2023

Lo siento por Xavier Deltell pero ésto no pinta nada, es que sobra mucho. #GHVIPDBT2 — Telete (@Telete15) September 24, 2023

Xavier Deltell siempre es un gran NO en televisión, pero es que en el debate de GHVIP es el último sitio donde pega. Por favor, que no lo vuelvan a traer más #GHVIPDBT2 — Señorín (@Senorin_) September 24, 2023

Este momento es bochornoso. De verdad luego decimos pero es que @ghoficial no aprende. Xavier nos hace 0 gracias. Empezad a tomar esto en serio #GHVIPDBT2 — Romber (@Romber33) September 24, 2023

No entiendo lo de Xavier Deltell y que aporta al programa #GHVIPDBT2 — Sr. Harlow Gallavich ⏃ ¾ – Garro Nadal™️ (@jesgarro) September 24, 2023

Luego para cosas importantes no tenemos tiempo pero para ver a Xavier Deltell hacer el gilipollas y el cuñado sí #GHVIPDBT2 — selena we love you (@LovatoGH) September 24, 2023

OTRA VEZ EL XAVIER DELTELL TE LO JURO VOY A APAGAR LA PUTA TELEVISIÓN LE ODIO #GHVIPDBT2 pic.twitter.com/iUBrsVfkOc — CarlosGaga 🐯🤍 (@AlocadoPorGH) September 24, 2023

LLega el momento del cringe de la noche con xavier #ghvipdbt2 #GHVIP24S

No puede dar mas verguenza ajena — El Mundo De Cristian (@elmundocristian) September 24, 2023

Por favor que alguien les diga que Xavier Deltell no nos hace gracia, pero ninguna #GHVIPDBT2 — henry (@henryhenndrix) September 24, 2023