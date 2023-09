La forzosa despedida de ‘El Comodín’ en TVE tras su abrupta cancelación: «Ya no quedan más»

TVE renovará sus tardes desde este miércoles con el estreno de ‘La Plaza’ de Jordi González a las 18:30 horas. Un día después, el jueves será el turno de ‘La Moderna’, que pasará a emitirse a las 16:30 horas, lo que obligará al retraso de ‘La Promesa’. Un terremoto de cambios que llega tras el final de ‘El comodín de La 1’ con Aitor Albizua.

Así, este lunes, La 1 emitió la última entrega de ‘El comodín de La 1‘. El concurso se despide de la parrilla de TVE un año después de su estreno para hacer hueco al nuevo magacín presentado por Jordi González.

La cancelación de ‘El comodín’ se llevó a cabo de forma abrupta por lo que el programa no pudo grabar una despedida. Así, Aitor Albizua acabó la entrega emitida este lunes como un programa más emplazando a los espectadores a la siguiente.

«Hasta aquí el programa de hoy, pero volvemos con más preguntas, más comodines y muchos más premios, aquí, en El Comodín de La 1″, aseguraba el presentador tras concluir una entrega en la que habían participado Álex O’Dogherty y Shaila Dúrcal como participantes de una entrega benéfica del formato.

Aitor Albizua dice adiós a ‘El Comodín’ antes de su próximo reto en TVE

No obstante, ya que no pudo hacerlo por televisión, Aitor Albizua si que ha querido despedirse de la audiencia de ‘El comodín de La 1’ a través de su cuenta de «X». «Ayer se emitió el último programa. Ya no me quedan más comodines. Ha sido una experiencia BRU TAL. Gracias por la oportunidad. Gracias, equipo. He disfrutado mucho. Eskerrik asko por el apoyo», escribe el presentador.

Eskerrik asko por el apoyo 🫶🏼#ElComodínDeLa1 pic.twitter.com/6aeT0Us1lK — Aitor Albizua (@aitoralbizua) September 26, 2023

Cabe recordar que Aitor Albizua seguirá ligado a TVE y se pondrá al frente del regreso de ‘Cifras y letras’ a La 2 con la productora de ‘Saber y ganar’. Un regreso del que apenas se sabe nada por ahora.

Tras el final de ‘El comodín de La 1’ las tardes de TVE quedarán de la siguiente forma desde este jueves:

16:30h – ‘La Moderna’

17:30h – ‘La Promesa’

18:30h – ‘La Plaza de La 1’ con Jordi González

19:30h – ‘El cazador’

20:30h – ‘Aquí la tierra’