La familia de Mario Biondo, a degüello contra Raquel Sánchez Silva desmontando su comunicado

Hace un mes del lanzamiento del documental de Netflix ‘Las últimas horas de Mario Biondo‘ sobre la muerte de Mario Biondo y este sigue dando mucho que hablar. Ahora es Santina, la madre del fallecido, quien ha tenido que pronunciarse y señalar directamente a Raquel Sánchez Silva ante el comunicado que ha emitido la presentadora sobre el documental.

A través de sus abogados, Raquel Sánchez Silva ha querido dejar claro que «no ha participado ni intervenido en modo alguno, ya sea directa o indirectamente, en el planteamiento, grabación y producción de la mencionada serie, ni ha facilitado información ni contenido alguno para su elaboración».

De la misma forma, la presentadora de TVE «no sólo rechazó cualquier forma de participación y/o intervención en aquella serie, sino que manifestó expresa y reiteradamente, tanto al Sr. Gómez como a los directivos de Netflix, su frontal oposición a la producción y emisión de ninguna serie o programa sobre el fallecimiento del Sr. Biondo, al creer oportuno seguir guardando el respetuoso silencio que desde tan luctuoso suceso ha venido manteniendo». Asimismo, tampoco habría visto el documental ni tendría intención de hacerlo.

La respuesta de Santina, madre de Mario Biondo

Santina no ha podido evitar pronunciarse ante el comunicado de Raquel Sánchez Silva en el que niega su participación en el documental, criticado por representar los intereses de la televisiva. La madre de Mario Biondo ha explotado contra ella: «¿Pero quién va a creerte?».

La italiana ha dejado claro que Raquel Sánchez Silva sí participó en el documental sobre su hijo: «Sus abogados afirman que su cliente no participó en la realización del documental que se emitió en Netflix, ni directa ni indirectamente… Así que la ‘viuda’ debería explicar cómo termina el pseudo documental con las mismas palabras que me envió en un correo ‘Para Santina’ el 9 de julio de 2013». El mensaje en cuestión dice: «Quiero que sepas que cuando me tumbo allí le noto a mi lado. Siento que me coge la mano y veo cómo sonríe».

La madre de Mario Biondo no se ha quedado ahí, sino que la relaciona con el responsable del documental: «Sabías que esta producción estaba en progreso y en noviembre de 2022 terminaste la relación profesional con Guillermo Gómez Sancha. Según el contenido del comunicado, estás en contra de esta producción, ¿y en nueve meses no has hecho nada para evitar su salida? ¿Quién va a creerte? Esta declaración es un insulto a nuestra inteligencia».