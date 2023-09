La cortante réplica de Ana Obregón ante Joaquín por las críticas a su maternidad: «No admito»

Había mucho interés por escuchar a Ana Obregón hablando en televisión de todo lo que ha vivido en los últimos meses tras el nacimiento de Ana Sandra, su hija-nieta. Y aunque este miércoles ya se pronunció en ‘El musical de tu visa’ con Carlos Sobera en Telecinco ha sido en ‘Joaquín, el novato’ donde ha hablado alto y claro sobre el tema.

Así, Ana Obregón ha contado con pelos y señales cómo su hijo Álex Lequio dejó por escrito en su última voluntad que quería ser padre y le pedía a sus padres que usara el semen que congeló en EEUU. Fue entonces cuando su madre decidió cumplir el deseo de su hijo y traer al mundo a la pequeña Ana Sandra por gestación subrogada.

«Álex era muy niñero, se volvía loco con su hermanita, con la hija de Alessandro y siempre me decía mamá cuando me case voy a tener cinco hijos, quería una familia numerosa. Y es lo que me pidió. Y cumplir ese deseo es lo que me ha perdonado la vida cada día de estos tres años. Solo había dos soluciones, una que es quitarte la vida y otra que es cumplir su deseo«, le explica Ana Obregón a Joaquín Sánchez.

El ex futbolista y presentador de ‘Joaquín, el novato‘ no duda en preguntarle a Ana Obregón como fue todo el proceso de la gestación. «En EEUU es legal, aquí no. Yo me estuve estudiando donde era legal. Todo se hace desde la libertad de cualquier mujer y todo está hecho desde el amor y desde una forma legal. La gestación es totalmente legal en EEUU y Canadá y muchos otros países. Yo respeto que uno esté en contra y uno no. Pero también tienen que respetar que el deseo de una madre es cumplir el sueño y los deseos de su hijo en su última voluntad. Y que no hay nada ni nadie que me vaya a quitar el derecho a vivir de Anita», defiende Ana Obregón.

Ana Obregón responde a las críticas por su maternidad subrogada

Sobre las críticas que ha recibido estos meses, Ana Obregón no ha podido mostrarse más rotunda. «¿Cuándo tienes que enterrar a un hijo crees que va a haber una crítica que te va a causar más dolor?«, reacciona de primeras. «Pienso ‘qué pena, cuanto amor les falta en la vida para juzgar y criticar con esa crueldad las decisiones de una mujer. Las mujeres podemos hacer con nuestra vida lo que nos da la gana. Queremos abortar abortamos, queremos hacer gestación subrogada, la hacemos. ¿Qué hace un matrimonio gay para ser padres? ¿Le quitas el derecho a ser padres? Respeto que en España no haya, pero que respeten que en otros países sea legal y se haga desde el amor y desde la libertad de cada persona implicada en ese proceso», remarca la actriz y presentadora.

«Yo respeto que la gente esté en contra de la subrogación y que cada uno piense lo que quiera. Pero lo que piensa una madre para cumplir la última voluntad de su hijo ahí no admito críticas», sentencia Obregón.