La condición de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ para ser colaborador de Ana Rosa Quintana

Una semana después se su estreno en las tardes de Telecinco, ‘TardeAR‘, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, no termina de hacerse con el favor de la audiencia. Y eso que a fichajes mediáticos, no le gana nadie. A Alaska, Mario Vaquerizo, Xavier Sardà y Vicky Martín Berrocal, la semana pasada se unió el exmarido de esta última, Manuel Díaz ‘El Cordobés‘. Y hace tan solo unos días se anunciaba el fichaje de Lolita Flores.

Sin embargo, ahora ha salido a la luz la condición inapelable del torero para aceptar la oferta del programa. Según publica ‘Informalia‘, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ pidió por contrato a la productora, no coincidir con su exmujer en la mesa de actualidad. Algo que llama poderosamente la atención, pues siempre han presumido de llevarse muy bien, sobre todo por el bien de la hija que tienen en común, Alba.

‘TardeAR’ también habría tentado a la mujer de ‘El Cordobés’, Virginia Troconis

Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal estuvieron casados entre 1997 y 2001. Pero, tras la separación, ambos mantuvieron una excelente relación, e incluso han hecho planes juntos. A lo mejor consideran que, si coinciden en un plató de televisión, esa buena relación se puede estropear. No obstante, el diestro estará tan solo dos días en el plató de ‘TardeAR’, días en los que no estará la diseñadora.

Otra persona a la se habría tanteado para estar en el programa de Ana Rosa Quintana es precisamente a Virginia Troconis, la actual mujer del torero. Pero por ahora no se ha confirmado que haya aceptado la oferta. En caso de confirmarse, todo quedaría en casa, como se suele decir.

Por su parte, Vicky Martín Berrocal también ha presumido en numerosas ocasiones de lo bien que se lleva no solo con su exmarido, sino también con la mujer de este. En una ocasión, la andaluza llegó a desvelar el secreto que tienen tanto ella como Manuel para llevarse así: «El secreto es que se te olvide lo malo que has vivido, no puedes llevar eso en el tiempo», aseguró.