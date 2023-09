Lolita Flores trata de justificar a Yolanda Díaz en ‘TardeAR’ y le frenan: «No quieras defenderla»

Yolanda Díaz está en boca de todos por sus últimas declaraciones sobre los planes de los ricos para escapar de la Tierra en cohetes. Un asunto que ha querido abordar este lunes ‘TardeAR’ con Ana Rosa, Vicky Martín Berrocal, Lolita Flores y Beatriz Archidona mostrándose muy críticos con las palabras de la vicepresidenta del Gobierno.

«Las élites tecnológicas muy ricas son conscientes que el mundo se va al carajo. Están diseñando un ‘plan B’ para ponerse a salvo y escapar de la tierra en cohetes espaciales», aseguraba Yolanda Díaz en el último mitin de Sumar este fin de semana.

Tras volver del vídeo, se escuchaba a Vicky Martín Berrocal criticándola sin pudor al decir que «usted no está buena». «¿Pero esto es verdad o es inteligencia artificial que le están poniendo las palabras?», se preguntaba por su parte Lolita Flores pensando que todo era una broma. «Os prometo que yo cuando lo escuché pensé que era un deepfake pero es verdad. Alguien ha leído un libro que lo decía un poco de coña y le han hecho un resumen o no lo ha entendido bien», explicaba entonces Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’.

Lolita, sobre las controvertidas palabras de Yolanda Díaz: «Igual se la han colado»

«Oye puede ser, no sé, yo he escuchado muchas veces…», decía Lolita Flores. «¿Qué te vas en cohete?», le preguntaba con sorna Ana Rosa. «Yo que me voy a ir en cohete, si vivo de alquiler. Lo que me refiero que si que es verdad que se oía hace tiempo y en los documentales que había gente que ya había cogido un billete para irse a la Luna o a la base esa que yo veo por la noche y saludo», respondía Lolita Flores.

Tras ello, Ana Rosa Quintana insistía en que era un discurso de la vicepresidenta del Gobierno que nos había colado a todos y que ha dejado a todos perplejos. «Pero igual se la han colado a ella también«, trataba de defender Lolita. «Parece que se le ha ido la olla, pero en realidad no, lo que no se ha expresado bien», soltaba Jorge Luque. «Pero como no se va a explicar bien si ha dicho que hay un cohete para ir a otro mundo. ¿Qué hay que entender?», le replicaba Vicky Martín Berrocal.

Mientras Jorge Luque trataba de explicar como todo esto surgía de un libro de un señor que recopilaba información de los planes de varios ricos como Jeff Bezos. Algo que también servía a Xavier Sardá para tirar por tierra los ataques de sus compañeras a Yolanda Díaz revelándose así contra ellas en ‘TardeAR’. «Estoy radicalmente en contra», les soltaba el catalán a Vicky y Beatriz Archidona por decir que lo verdaderamente preocupante es que hay gente que no tiene para comer.

«Ella está haciendo una crítica que realmente que la gente que tiene posibles en vez de ayudar a la gente que no los tiene piensa que se va a acabar el mundo y lo que tiene que hacer es huir», intentaba defender Lolita Flores. «De verdad, no es serio«, le espetaba entonces Ana Rosa.

Lolita Flores intenta defender a Yolanda Díaz y se lleva un corte

Justo después, Ana Rosa Quintana volvía a echar por tierra el argumento de Yolanda Díaz al hacer referencia a cómo la vicepresidenta también había hablado de los que se están construyendo casas en Nueva Zelanda como grutas por el calentamiento del planeta. «Esto ya lo inventaron en el Sacromonte. Y en Almería inventan como protegerse del calor», soltaba la presentadora.

«¿Pero y por qué no habla de otras cosas?», espetaba Vicky Martín Berrocal. «Habrá que escuchar de donde ha salido todo esto porque habéis cogido un pedazo», trataba de excusar Lolita Flores. «No, no», le recriminaba Ana Rosa mientras Vicky le pedía que «no, no quieras defenderla«.