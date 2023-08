A Lolita Flores le preguntan por el hijo de Rodolfo Sancho y no puede ser más clara

Este pasado sábado se ha celebrado en Marbella una gala benéfica contra el cáncer en la que Lolita Flores recibió el premio ‘Luchadora’. Durante el evento, la cantante hizo una importante reflexión sobre la enfermedad y su impacto en su vida personal, pues no hay que olvidar que su madre, la gran Lola Flores, murió a causa de un cáncer de mama.

La miembro del jurado de ‘Tu cara me suena’ se mostró muy amable con los medios de comunicación allí congregados. Al ser preguntada por si se iba a quedar unos días en Marbella, ella reconoció, con sinceridad, que no, «porque me revuelve mucho. He veraneado aquí 45 años pero ya mi Marbella no es mi Marbella». «La gente que hemos crecido en aquel Marbella claro que se echa de menos, pero todo evoluciona», reconoce ante las cámaras de Europa Press.

Lolita Flores, contundente al ser preguntada por el hijo de Rodolfo Sancho

Lolita Flores también recordó que tanto su madre como su padre, Antonio González ‘El Pescaílla’, fallecieron por esta terrible enfermedad: «Desgraciadamente, a mí se me han muerto mis padres de cáncer y tengo amigos que lo están padeciendo, que les quiero. Estuve a su lado cuando pude y es una enfermedad que a ver si la podemos erradicar de una vez por todas». «Hay que ayudar en todo lo que se pueda. Y si mi presencia aquí al recoger un premio sirve de ayuda, eso ya me alivia bastante», añadió.

Además, recordó que ella misma se enfrentó a un carcinoma in situ hace algunos años: «Yo no me puedo catalogar como enferma de cáncer porque tuve mucha suerte. No me dieron quimio ni radiación. Me cortaron medio útero y así estoy». Asimismo, Lolita Flores se mostró muy optimista respecto a la investigación y los avances médicos en la lucha contra el cáncer

Eso sí, cuando la preguntaron por el hijo de Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, acusado de asesinar y descuartizar a un médico cirujano colombiano en Tailandia, la cantante de ‘Sarandoga’ no pudo ser más clara: «No quiero hablar del tema».