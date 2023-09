Xavier Sardá se levanta así de indignado y se planta ante Ana Rosa: «¿Pero esto qué es?»

‘TardeAR‘ volvía a llevar este lunes 25 de septiembre a su primera mesa de tertulia un tema relacionado con la política. En este caso, el programa de Ana Rosa Quintana debatía sobre las últimas declaraciones de Yolanda Díaz sobre el fin del mundo y lo que harán las grandes élites. Algo que llevaba a que Xavier Sardá se enfrentara con el resto de sus compañeros de mesa.

«Muchos son los que temen el fin del mundo, entre estas personas se encuentra la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, que nos ha dejado impactados con sus declaraciones sobre lo que viene. Pero sobre todo con el plan B que supuestamente tienen los ricos para escapar de la tierra y dejarnos a los demás aquí», exponía Ana Rosa antes de emitir las declaraciones de la vicepresidenta.

Al volver del vídeo en el que se escuchaba exponer su opinión a Yolanda Díaz, Vicky Martín Berrocal no se cortaba al criticarla. «Usted no está buena, punto», soltaba la diseñadora. Por su lado, Lolita Flores se preguntaba si lo que habían visto era verdad o estaba hecho por la inteligencia artificial poniendo en duda también que Yolanda Díaz pudiera haber dicho eso. Y ante las manifestaciones de sus compañeras, Xavier Sardá estallaba.

«Os prometo que yo cuando lo escuché pensé que era un deepfake pero es verdad. Alguien ha leído un libro que lo decía un poco de coña y le han hecho un resumen y no lo ha entendido bien o…», justificaba Ana Rosa Quintana. «Bueno puede ser, yo he escuchado muchas veces lo de que había gente que había cogido un billete para irse a la luna», aseveraba Lolita.

Mientras Vicky Martín Berrocal seguía poniendo el grito en el cielo contra lo que había soltado Yolanda Díaz y Beatriz Archidona también lo cuestionaba, Xavier Sardá sacaba la cara por la vicepresidenta. «Jeff Bezos está construyendo naves para largarse de aquí», recordaba el que fuera presentador de ‘Crónicas Marcianas’ como hay ricos que quieren viajar al espacio. «Yo creo que los asesores no lo han entendido», sentenciaba Ana Rosa.

Xavier Sardá no tolera lo que dicen sus compañeras de ‘TardeAR’ sobre Yolanda Díaz

Pero Beatriz Archidona y Vicky Martín Berrocal seguían en sus trece al asegurar que lo que de verdad preocupaba a la gente es porque hay gente que no tiene para comer. «Estoy radicalmente en contra», decía indignado Xavier Sardá ante los populismos que estaba escuchando de sus compañeras. «Xavier que esta señora se ponga a hablar de un cohete cuando lo que preocupa en este país es que hay gente que no tiene para comer…», insistía Vicky.

Así, Xavier Sardá trataba de exponer su pensamiento sobre este asunto pero no le dejaban hablar. «¿Es cierto que Bezos y que otros muchos han hecho viajes al espacio?», les preguntaba mientras volvían a interrumpirle. «Pero dejarme decir una frase», se quejaba el colaborador.

Después, Lolita Flores y Vicky Martín Berrocal se atrevían a cuestionar que se estuviera hablando de temas que no importan a nadie en lugar de preocuparse por lo que si que de verdad tiene importancia. «No puede ser que en un programa pongan unos temas y digamos no me importa esto. ¿Pero esto qué es?», soltaba Xavier Sardá levantándose y poniéndose de pie.