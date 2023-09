Ana Rosa contrata a este rostro ligado a Antena 3 para intentar realzar las audiencias de ‘TardeAR’

No son buenos momentos para Ana Rosa Quintana. La presentadora no acaba de triunfar con ‘TardeAR‘ en las tardes de Telecinco, quedando este martes como tercera opción por detrás de La 1 y Antena 3. El éxito de la presentadora en la mañana no se ha traspasado a la tarde, motivo por el que el equipo del programa ha querido reforzarse con un conocido rostro de Antena 3.

En el estreno, Ana Rosa Quintana ya intentaba pisar fuerte con su listado de colaboradores. Mario Vaquerizo, Alaska, Xabier Sardá, Vicky Martín Berrocal y Madame de Rosa fueron quienes estrenaron la mesa de debate, donde se vivieron momentos de lo más polémicos que no pasaron desapercibidos en las redes sociales.

A todos ellos se sumaron el martes Cristina Cifuentes, Carolina Ferré y Marina Rivers, todos ellos nombres que la cadena ya había avanzado. Sin embargo, este miércoles eran Susana Díaz y Laura Sánchez las novatas del programa. Pero no serían las únicas. Ana Rosa Quintana aprovechaba su entrevista con Lolita Flores para anunciar que ésta también se iba a sumar al listado de colaboradores.

Lolita Flores, nueva colaboradora de ‘TardeAR’.

«Le vamos a pedir que se incorpore a esta mesa de ‘TardeAR’ y que también nos de su punto de vista de todo lo que ocurre. Vas a ser colaboradora, además de actriz, además de cantante, además de escritora…», anunciaba la presentadora del programa, a lo que Lolita reaccionaba: «Te puedo decir que estoy feliz. Cuando me llamaron, estuvimos hablando un rato largo y yo no sabía al principio si lo podía hacer, precisamente, por los ensayos de esta obra de teatro».

Finalmente, Lolita le encontraba un hueco a Ana Rosa: «Los lunes suelen ser días de descanso [en el teatro], por lo que haré un hueco para venir a charlar con vosotros. Además, por lo que he visto, mis compañeros son todos gente con la que me llevo muy bien. Si así no lo fuera, yo diría ‘o te vas tú o me voy yo’, pero no creo que eso vaya a suceder», decía Lolita, una idea que Ana Rosa negaba al momento: «Descuida, eso no va a pasar».