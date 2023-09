Este colaborador de Ana Rosa se ve forzado a disculparse por su polémico debut en ‘TardeAR’

Este lunes, Ana Rosa Quintana arrancaba ‘TardeAR’, su nuevo programa para las tardes de Telecinco con un alegato feminista homenajeando a María Teresa Campos y a las mujeres pioneras en televisión. Sin embargo, el programa no estuvo exento de polémica con las controvertidas palabras de Mario Vaquerizo hablando del caso de Rubiales y la broma desafortunada de Javier Losán a Madame de Rosa.

Y es que buena parte de ‘TardeAR‘ estuvo enfocada en la última hora sobre el caso de Luis Rubiales y la rueda de prensa de la nueva seleccionadora Montse Tomé dando a conocer la convocatoria de las jugadoras. Además, la presentadora contó en el plató con Ivana Andrés, capitana de la selección española.

Sin embargo, los comentarios de algunos colaboradores en este estreno de ‘TardeAR’ indignaron a las redes sociales. Por un lado, Mario Vaquerizo se llevó un gran rapapolvo por cuestionar a las jugadoras de la selección. Y por otro, el comentario que realizó El Ovejas, el personaje que interpreta el actor Javier Losán en ‘El Pueblo’ y que forma parte del equipo de colaboradores de Ana Rosa Quintana.

«Ana Rosa, te voy a decir una cosa. Yo soy de natural enamoradizo, pero daros todos por besados… No vaya a ser que me denuncie alguien», soltaba El Ovejas nada más entrar al plató de ‘TardeAR’ y aludiendo de forma desafortunada a la polémica por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

Javier Losán pide perdón por su comentario en ‘TardeAR’

Como era de esperar, el comentario del actor Javier Losán convertido en El Ovejas, generó muchísima indignación en redes sociales. Así, fueron muchos los que no dudaron en pedir el despido del actor que colaborará semanalmente siendo el «defensor del pueblo» con una sección para hablar de los pueblos.

Tras el revuelo generado por su broma desafortunada, Javier Losán ha querido disculparse a través de un breve comunicado publicado en sus redes sociales. «A raíz de mi comentario el pasado 18 de septiembre en el programa ‘TardeAR’ quiero disculparme sincera y públicamente por lo desafortunado del mismo, asumiendo toda la responsabilidad de mis palabras», asegura.