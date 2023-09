La incendiaria frase que se le ha oído a Mario Vaquerizo sobre Rubiales en ‘TardeAR’

Telecinco ha estrenado este lunes ‘TardeAR‘, su nuevo programa para las tardes con Ana Rosa Quintana como presentadora. En su debut, la madrileña ha querido hacer un homenaje a María Teresa Campos y las pioneras de la tele. Además ha hecho un repaso por la actualidad en torno al caso de Luis Rubiales con Xavier Sardá, Alaska y Mario Vaquerizo, entre otros como colaboradores.

Y es que en este primer día ‘TardeAR’ ha contado además con una entrevista a Ivana Andrés, la capitana de la selección española de fútbol y la encargada de levantar la copa del Mundial. Su presencia en el programa de Ana Rosa Quintana ha coincidido además con la rueda de prensa que ha dado Montse Tomé, la nueva seleccionadora en la que ha dado a conocer la lista de jugadoras que participarán en la próxima convocatoria de partidos.

Pero antes de su entrevista, Ana Rosa Quintana ha abordado el tema de Luis Rubiales con sus colaboradores. Uno de los que se atrevía a expresar su opinión era Mario Vaquerizo. «Yo no sé lo que hay que hacer con Rubiales, porque es una situación bastante difícil«, empezaba diciendo el líder de las Nancys Rubias.

«Yo no me voy a posicionar, pero creo que sí agradecería por parte de las chicas que han sufrido todo eso que fueran más claras y más valientes y decir ‘esto ha sido así’, porque si no nos basamos en suposiciones», soltaba Mario Vaquerizo.

Lluvia de críticas a ‘TardeAR’ por el fichaje de Mario Vaquerizo

Unas palabras de Mario Vaquerizo que han generado mucha controversia en redes sociales. Así, muchos no dudaban en criticar al marido de Alaska y condenar que ‘TardeAR’ le haya fichado como colaborador y blanquee sus discursos.

Empieza bien #TardeAR🤦

Mario Vaquerizo diciendo que las chicas de la selección deben de ser más claras y valientes, menos mal que no se posiciona como dice🤦, menuda camarilla de Ayusers.

Y Manu Carreño diciendo que está de acuerdo 🤷 pic.twitter.com/ihnfQcTqiZ — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) September 18, 2023

No sé qué quiere decir Mario Vaquerizo cuando pide "claridad" a las jugadoras de la Selección, ni Xavier Sardà cuando una parte de él piensa que "no monten tantos pollos, que jueguen y se dejen de historias".



O, quizá, no quiero saber. Eso sí, Ana Rosa bien feminista. | #TardeAR pic.twitter.com/eNgmXHfCoo — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 18, 2023

¿A qué se refiere exactamente Mario Vaquerizo pidiendo claridad a las jugadoras? Literalmente hay un COMUNICADO os juro que me va a dar algo eh #TardeAR — David Andújar 🧸 (@davidandu_) September 18, 2023

Mario Vaquerizo explicando a las víctimas de abuso cómo ser buenas víctimas de abuso. Empieza fenomenal #TardeAR, la verdad. — David Insua (@SoyDavidInsua) September 18, 2023

Lo que queda claro es que Mario Vaquerizo es un paleto. Un cuñado que se cree gracioso. Le corta por vergüenza hasta su pareja. #TardeAR — MikiGaray (@MikiMEchegaray) September 18, 2023

El problema de #TardeAR es que la tarde no es como la mañana. Y Mario Vaquerizo es que ya no tiene gracia así es que #YAhoraSonsoles 👍🏻 — José María Ponos (@jponos) September 18, 2023

Mario Vaquerizo posicionándose con Rubiales en el tema de lo de Jenni Hermoso.

Realmente ha dicho "no voy a opinar sobre esto" pero ya sabemos por donde va los tiros.

Suficiente programa por hoy. pic.twitter.com/vAwBt65cJD — Diego. (@cabriadiego) September 18, 2023

"Yo no me voy a posicionar", dice Mario Vaquerizo sobre el tema Rubiales. Supongo que a eso se refería Joaquín con lo del gris. — Noé Guzmán (@n_guzman) September 18, 2023