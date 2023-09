Mario Vaquerizo no duda en emplear estos términos al mojarse sobre Rodolfo Sancho

Mario Vaquerizo se une a rostros reconocidos como José Coronado o Amaia Salamanca y se pronuncia sobre el caso Daniel Sancho y la situación que le está tocando vivir a su padre Rodolfo Sancho. Lo ha hecho en el último evento en el que ha reaparecido y ante los micrófonos de Europa Press.

El cantante ha reconocido la afinidad que tiene con el actor: «A Rodolfo le tengo mucha simpatía. No hemos trabajado nunca, pero sí es cierto que hemos coincidió muchas veces. Yo recuerdo un día estar con su padre, con su hermano y con él en la sala de los Goya cuando yo representaba a Elsa Pataky. No somos íntimos, pero nos tenemos simpatía, eso me ha demostrado siempre él».

Acto seguido, Mario Vaquerizo se ha puesto en la piel de Rodolfo Sancho al tener que enfrentar unas circunstancias muy duras para las que nadie te prepara. «Creo que no es agradable pasar por la situación que está pasando él«, comenta al tiempo que pide a los medios de comunicación que le dejen su espacio y tengan empatía: «Creo que hay que dejarle que se manifieste cuando el quiera, como el quiera y como pueda. Tiene que ser muy difícil verse en esa situación».

Y es que, en los últimos días, el popular interprete se ha colocado en el punto de mira por su actitud desafiante y prepotente ante los reporteros durante su viaje a Tailandia para visitar a su hijo en prisión. Un comportamiento por el que le han llovido varias críticas y por el que, incluso, tuvo que pedir disculpas.

Precisamente por ello también se le ha preguntado a Mario Vaquerizo y él se ha mojado sin tapujos. «Hoy en día todo es criticable y es un coñazo, con perdón. Un día puedes tener un mal día o simplemente no te apetece hablar. Creo que tenemos que respetar. Pido respeto, única y exclusivamente. Lo que quiero para mí lo quiero para los demás», sentencia.

«Muchas veces nos hemos vuelto muy impositivos y muy imperativos y queremos obligar a que las personas digan lo que tú pienses o quieres escuchar lo que quieres oír y yo creo en el individuo. Cada uno se puede manifestar como quiera», añade Mario Vaquerizo mientras manda «todo mi apoyo a los Sancho», «porque me parece muy buena gente».