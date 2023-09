A José Coronado le nombran a Rodolfo Sancho y responde en estos contundentes términos

Al igual que muchos de sus compañeros de profesión, José Coronado empatiza con Rodolfo Sancho después de que saltara la noticia a principios de agosto del supuesto asesinato y descuartizamiento de su hijo, Daniel Sancho, a Edwin Arrieta en Tailandia.

La madre del joven, Silvia Bronchalo, fue la primera en trasladarse hasta el país asiático para ver a su hijo y pedirle explicaciones. Ahora, casi un mes después de tal terrible crimen, ha sido su padre el que ha viajado hasta Tailandia para reencontrarse con él. Y, al igual que su expareja, conocer los motivos que le llevaron, supuestamente, a cometer esa masacre.

Este pasado miércoles 6 de septiembre, Rodolfo Sancho hacía su primera aparición pública ante los medios de comunicación. Y su actitud recibió las criticas de los usuarios de las redes sociales y en todos los programas de televisión, tildándole de prepotente y altivo. Y es que el actor aseguró a los reporteros que no van a ver ni una lágrima suya. Ya que cuando sucede una cosa así en la vida, «te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto».

José Coronado sobre Rodolfo Sancho: «Me da mucha penilla»

Tal fue el aluvión de críticas recibidas que, apenas un día después, se disculpaba ante los mismos reporteros por su actitud a las puertas del centro penitenciario en el que se encuentra su hijo. Y es que, todos entendemos que su situación no debe ser nada fácil. Como así lo ha reconocido también su compañero de profesión José Coronado, quien se ha pronunciado ante los micrófonos de Europa Press sobre el difícil momento que atraviesa Rodolfo Sancho.

El protagonista de series míticas como ‘Periodistas’ o ‘El Príncipe’ ha asegurado que todavía no ha hablado con él, pero le compadece. «No he podido hablar con él, pobrecillo. Me da mucha penilla todo lo que le pasa porque es un tipo estupendo. Le tengo mucho cariño», reconoce.

En otro orden de cosas, José Coronado también confesaba estar «con mucha alegría, mucho orgullo», tras conocer que la película ‘Cerrar los ojos’, para la que ha trabajado, ha sido preseleccionada para los Premios Oscar.