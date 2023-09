La sentenciadora frase de Patricia Pardo contra Rodolfo Sancho por lo que muchos señalan

Patricia Pardo ha puesto la lupa en el notable nerviosismo que Rodolfo Sancho ha mostrado con los medios de comunicación tras visitar a su hijo Daniel en la prisión tailandesa de Koh Samui. El actor ha estado visiblemente tenso con los periodistas en esas primeras declaraciones que ha ofrecido. También serán las últimas como él mismo ha advertido.

«Lo voy a decir ya que estamos: a esa parte de la prensa que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida: como una desgracia o como un reto. Creo que ya he dicho suficiente. Entonces, no van a conseguir lágrimas de mi», ha aseverado mirando fijamente a cámara.

Al mismo tiempo y con un tono bastante displicente, Rodolfo Sancho se ha permitido instar a la prensa a que se marche de allí y cese la cobertura que se lleva realizando desde que trascendió la noticia el pasado 5 de agosto: «Es la primera y la última vez que hablo, entonces os recomiendo y os agradecería que os fuerais». «Hemos visto a un Rodolfo bastante contundente, incómodo con la prensa, muy nervioso», ha explicado María Vicente, la reportera del matinal de Telecinco desplazada en el país asiático.

Al ver las imágenes en cuestión, Patricia Pardo ha valorado la actitud del intérprete. «Lo hemos visto con mucha contundencia diciendo que se lo va a tomar como un reto. Yo decía esta mañana que entendemos el nerviosismo de Rodolfo, no lo justificamos, pero lo entendemos porque su hijo es el asesino confeso, lleva un mes sin verle, es la primera visita y entendemos que el nerviosismo a la hora de hablar con los medios de comunicación», ha comentado inicialmente.

«Le honra las condolencias a la familia de Edwin; dejar claro y enfatizar que su hijo ama Tailandia y entiendo que eso lleva un mensaje detrás; y agradecer el apoyo a la gente porque es verdad que muchísimas personas, la inmensa mayoría en la gente, han sabido distinguir entre lo que ha pasado en Tailandia y la figura que representa él, que es un actor que todos respetamos y admiramos», ha proseguido la presentadora de ‘El programa del verano‘.

Se refería a estas calculadas declaraciones que ha ofrecido Rodolfo Sancho este miércoles: «En primer lugar, mi más sentido pésame a la familia Arrieta. Segundo, mostrar respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y en cómo funcionan las cosas. Y no solo, sino que decir que mi hijo ama profundamente este país, su cultura, su gente, por eso venía. En tercer lugar, agradecer el apoyo de toda la gente y agradecer a esa parte de la prensa que muestra respeto y se porta bien. Y, por último, en cuanto al procedimiento judicial, simplemente decir que estamos esperando el informe de la Fiscalía y hasta ese momento en realidad no podemos hacer nada más».

Y antes de cambiar de asunto, Patricia Pardo ha querido dar un grueso tirón de orejas al actor por su tratamiento a los medios y, de paso, apoyar a la reportera del programa por una situación desagradable que, sin embargo, no se ha visto en pantalla: «Se refería Rodolfo a esa parte de la prensa con la que no está muy conforme. María Vicente, sin lugar a dudas, tú no eres esa parte de la prensa porque si hay una persona trabajadora, noble, honrada y respetuosa en esta profesión eres tú. Desde aquí decirte que estamos muy orgullosos de tu trabajo. Sé que habéis vivido situaciones muy tensas».

«Estamos acostumbrados a que no siempre te traten bien, pero quizás podría haber sido un poco más suave con algunos compañeros», ha sentenciado Patricia Pardo sin ahondar en detalles. ¿Qué es lo que ha sucedido realmente entre la reportera de Telecinco y Sancho? Lo cierto es que en unas imágenes emitidas en ‘Mañaneros’ de TVE se ha podido ver a la periodista de ‘El programa del verano’ teniendo un encontronazo con el intérprete.