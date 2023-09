El mal trago de Patricia Pardo por cómo ha sido despedida del programa: «No puedo más»

Patricia Pardo ha enfrentado un final de programa en Telecinco totalmente inesperado. Y aunque ha sido por un motivo muy especial, lo cierto es que para la comunicadora gallega se ha tratado de un mal rato. Este martes, cumple 40 años y el equipo le ha preparado una sorpresa a pesar de que ella había pedido que no lo hicieran por coincidir con un día tan luctuoso como este por la muerte de María Teresa Campos.

«Claudia Collado, desde nuestra redacción, última hora», ha dado paso la periodista creyendo que se trataba de una noticia. En ese instante, se ha visto sorprendida cuando quien ha aparecido en pantalla no ha sido Claudia, sino una reportera desde un lugar muy emblemático para ella de Santiago de Compostela, su ciudad natal.

«Hoy es un día duro para la profesión y también para Mediaset, pero no queremos terminar este programa sin felicitar a nuestra Patricia Pardo por su 40 cumpleaños y lo hacemos desde un lugar especial: desde este eucalipto que a ti tanto te gusta con vistas a la Catedral de Santiago. Te enviamos el cariño de todo el equipo de ‘El programa del verano’ y lo hacemos con una tarta especial», ha introducido dicha reportera.

Acto seguido, en el plano se ha colado la mejor amiga de la presentadora desde los cuatro años. «Y tú nos preguntarás: ¿pero quién tiene toda esta información? ¿Quién nos ha llevado hasta aquí? Pues Olaya Taguada», se ha revelado durante la conexión y antes de que esta amiga apareciera en directo: «Seguro que no contabas con que estuviese aquí pero queríamos felicitarte por tu cumpleaños, que este año es muy especial (por su embarazo). Un besito, un abrazo y que disfrutes de tu día».

Al borde del llanto, Patricia Pardo ha agradecido la sorpresa, pero ha confesado sentirse avergonzada. «De verdad que os lo agradezco a todo el equipo, pero es que me da mucha vergüenza y mucho pudor por el día de hoy porque sabía que esto podía pasar. De hecho, le había pedido a todo el equipo que no me felicitaran porque no era el día», ha revelado. «Pero por qué no es el día. La vida continúa por Dios», le ha espetado Alessandro Lequio. «Ya se que la vida continúa, pero me daba mucho pudor. Tú lo sabes, te lo dije en maquillaje», ha insistido Pardo.

Acto seguido, ha aparecido otra compañera de redacción con un ramo de flores y otra tarta. «Me estoy muriendo de la vergüenza, muchas gracias a todos. No tengo palabras porque lo más importante para mí es notar el apoyo y el cariño del equipo de redacción y de los colaboradores», ha acertado a verbalizar una Patricia Pardo deshecha en lágrimas.

«Hay que celebrar la vida hasta en días como hoy», ha apuntado Sandra Aladro. «Me daba mucho pudor por la familia de María Teresa. Ay, es que no puedo más (…) Me sabía mal por la familia de María Teresa Campos, pero quiero acabar con ella el programa, despidiendo a un nombre propio, a una señora del periodismo que nos ha dejado. Solo espero, Teresa, haber estado a la altura de las circunstancias salvando las enormes distancias que nos separan», se ha despedido.