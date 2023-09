Rodolfo Sancho entona el mea culpa ante su polémico pronunciamiento: «Fue prepotente»

Rodolfo Sancho rompía por fin su silencio este miércoles tras visitar a su hijo Daniel Sancho en la cárcel de Koh Samui. Su actitud ante la prensa llamó mucho la atención y fue muy criticada por la «prepotencia» con la que habló ante los medios, algo poco común en él.

El actor se mostró crítico con la prensa, se negó a contestar a algunas de las preguntas que le hicieron y terminó advirtiéndoles con que lo mejor que podían hacer es irse de Tailandia. Además aseguró que no volvería a hablar con ellos.

Sin embargo, este jueves, Rodolfo Sancho ha sorprendido al volver a acercarse a los medios de comunicación congregados a las puertas de la prisión en la que se encuentra su hijo Daniel. Lo ha hecho para disculparse y matizar sus polémicas palabras del día anterior. Un discurso que ha emitido ‘El programa del verano’

«Ayer, lógicamente, salí de un momento complicado. Quizá la imagen que di fue muy dura, quizá prepotente. No lo sé. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa«, sostenía Rodolfo este jueves. «Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo», justificaba.

Tras ello, Rodolfo Sancho ha insistido en que todo ha sido un mecanismo de defensa y que en ningún momento quería mostrarse soberbio con ellos. «En ningún momento he querido parecer prepotente, ni frío ni duro. Me conozco bien a mí mismo y ese es un lugar en el que yo me sitúo para sentirme fuerte», añadía el intérprete después de que este miércoles fueran muchos los periodistas los que criticaron su actitud como Patricia Pardo o Susanna Griso.