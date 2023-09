Susanna Griso cuestiona lo que muchos creen de Rodolfo Sancho: «Es difícil de entender»

El caso de Daniel Sancho sigue dando mucho que hablar en España y Susanna Griso, en su vuelta de vacaciones, ha querido dar su opinión en ‘Espejo Público‘. Y más aún después de que Rodolfo Sancho compareciera por primera vez ante los medios en Tailandia y pronunciara unas palabras a los reporteros que esperaban su llegada, haciendo visible su nerviosismo e incomodidad.

Rodolfo Sancho ha aclarado a la prensa en qué punto se encuentra el proceso judicial en el que se acusa a su hijo de asesinato en Tailandia: «Simplemente, decir que estamos esperando el informe de la Fiscalía y hasta ese momento en realidad no podemos hacer nada más». Y ha aclarado cómo se encuentra: «Es la primera y la última vez que hablo, entonces os recomiendo y os agradecería que os fuerais […] No estoy llorando por los suelos, ese no soy yo… Creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí».

Eso sí, el padre de Daniel Sancho lo primero que ha hecho es dirigirse a la familia de Edwin Arrieta, la víctima: «En primer lugar, mi más sentido pésame a la familia Arrieta. Segundo, mostrar respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y en cómo funcionan las cosas».

Así han sido las primeras palabras de Rodolfo Sancho tras visitar a su hijo en la prisión de Tailandia



Cuanto menos, su actitud con los medios me parece contraproducente, más teniendo en cuenta que han intentado blanquear la imagen de su hijo pic.twitter.com/pzaWFxKzjd — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) September 6, 2023

Una vez reproducidas sus declaraciones en ‘Espejo Público’, Susanna Griso no se ha cortado en reaccionar a las palabras de Rodolfo: «La familia de Edwin Arrieta, que ha hablado muy bien, me da muchísima pena. Está claro que lo que va a pelear la familia de Sancho es que sea homicidio y no asesinato».

De la misma manera, Susanna Griso se ha puesto en la piel de la familia Sancho para intentar entender sus movimientos, su actitud y su dolor. «¿Por qué Rodolfo ha tardado un mes en ir a visitarle? Es difícil de entender. Seguro que cualquiera de nosotros nos hemos preguntado este verano qué pasaría si un hijo nuestro fuera acusado de un crimen tan tremendo», ha cuestionado y reflexionado la presentadora.

Mientras tanto, Miquel Valls, el nuevo copresentador de ‘Espejo Público’, ha detallado en el programa el dineral que estaría pagando la familia de Daniel Sancho por mantener al joven en la mejor de las condiciones: «Les cuesta mucho el bienestar de su hijo en prisión. 400 euros de peculio es lo que le ingresan mensualmente, a lo que hay que sumar 1500 euros viajar a Tailandia, hospedarte allí que son unos 2000 euros, más la defensa legal que podría ascender a 100.000 euros… Además, querían regularlo todo a nivel administrativo».