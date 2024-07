Kike Quintana dice lo que verdaderamente piensa de su tía Ana Rosa fuera de ‘TardeAR’

Sin duda alguna, Kike Quintana se ha convertido en el rostro revelación de ‘TardeAR’. El sobrino de Ana Rosa se pone un día a la semana al frente de ‘Fila Zero’, una sección en la que prima la espontaneidad y en la que él se ha caracterizado por decir lo que piensa de todo y de todos, incluida su tía.

Aunque empezó en producción, Kike Quintana ahora es guionista del programa vespertino de Telecinco. Pero eso no es suficiente para él, y quiere más, como así lo ha reconocido en una entrevista concedida al portal Outdoor, donde también ha confesado que la presentadora no solo es su referente profesional, sino también como una «segunda madre» para él.

«Para mí es mi tía, la veo sin más. Es la mejor comunicadora. Es verdad que nunca voy a ser objetivo. Ella me ha tenido en sus manos cuando he nacido. Su opinión tiene mucho calado para mí», reconoce. Tras pasar por varias productoras y empezar su andadura como guionista en ‘La vida sin filtros’, tuvo la oportunidad de incorporarse al equipo de ‘TardeAR’.

Con ‘Fila Zero’ ha conseguido salir de la redacción y hacer sus primeras apariciones en pantalla. Aunque esta sección es algo novedoso en España, «es algo que ya existía en Estados Unidos. Dos personas cercanas al presentador en un momento del programa se conectan para preguntarles como lo están viendo, precisamente por la confianza que tienen ellos», explica Kike Quintana.

Kike Quintana y Ana Rosa en ‘TardeAR’.

Kike Quintana sobre el ‘hate’ a su tía: «Ser libre tiene un precio»

Sobre su tía, el colaborador admite que «es una líder de opinión y tiene mucho ‘hate’ por todo lo que se expone en relación a los temas políticos. Ser libre tiene un precio, y muchas veces es más fácil estar callado que decir lo que uno piensa. Es una de las cosas que más admiro de ella».

Mientras cursaba la carrera universitaria de Educación Física, le surgió la oportunidad de trabajar como auxiliar de producción. Un camino por el que acabó dejando de lado el deporte para centrarse en los medios de comunicación. «Yo estaba estudiando, y me dijeron que no perdiese el tiempo e hiciese algo de provecho mientras tanto. Empecé como un auxiliar poniendo botellas de agua al público y vi que había un camino que se podía recorrer», recuerda Kike Quintana.

Pero llegó un momento en el que ese trabajo tampoco le llenaba del todo. Por tal motivo, «les planteé a los jefes poder probar el otro mundo. Y a los meses empezó ‘La vida sin filtros’ y surgió la oportunidad de trabajar como ayudante de guion». Poco después entró a formar parte de ‘TardeAR’, donde actualmente ejerce de guionista en la sección de corazón.

Sin embargo, su ambición no tiene límites. Su deseo es tener su propio programa de televisión: «Por qué no, no me pongo límites», reconoce. A este momento tan dulce que está viviendo a nivel profesional, se le suma un excelente momento también en el terreno personal, pues se casará próximamente. Aunque eso sí, no tiene planeado compartir su boda en redes sociales ni mucho menos vender una exclusiva: «No creo que mi boda sea noticia», sentencia.