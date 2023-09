Xavier Sardá amenaza con dejar ‘TardeAR’ por lo que se ha emitido: «No aguanto más»

Tras su debut el lunes, ‘TardeAR’ ha afrontado este martes su segundo programa. Y de nuevo, el programa de Ana Rosa Quintana comenzaba hablando de la última hora en torno a las jugadoras de la selección española tras su nueva convocatoria. Un tema que hacía que Xavier Sardá amagara con abandonar el programa.

Así, después de que Ana Rosa diera paso a Manu Carreño y bromeara con él que si quiere se pase por ‘TardeAR’ todas las tardes, Xavier Sardá no dudaba en lanzar una primera pullita. «¿De qué vais a hablar?», preguntaba provocando la risa de sus compañeros.

«De la Champions, que empieza hoy la Champions», le contestaba entre risas Manu Carreño. «No, no, decídmelo», insistía el que fuera presentador de ‘Crónicas marcianas’. «¿De las futbolistas?», preguntaba Sardá a lo que Carreño respondía con un «creo que sí».

Xavier Sardá amaga con dejar plantada a Ana Rosa: «No hay quien lo aguante»

«Pues yo vuelvo en un rato porque no puedo más«, soltaba entonces Xavier Sardá amagando con levantarse de su silla y abandonar la mesa de ‘TardeAR’ cansado de hablar del tema de las jugadoras de la selección española. «No aguanto ni mi opinión al respecto, ya no hay quien lo aguante«, aseveraba el presentador.

Tras escuchar a su colaborador, Ana Rosa defendía que hablaran del tema en ‘TardeAR’. «Bueno, pero perdonadme es que es la actualidad y hay novedades. La brecha es cada vez más grande», remarcaba la presentadora antes de abrir el debate sobre la que hay liada en la selección femenina de fútbol desde el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso.