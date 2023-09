Ana Rosa saca la chequera y ficha a este mediático rostro para relanzar la audiencia de ‘TardeAR’

Este martes 19 de septiembre, Ana Rosa Quintana ha vuelto a ponerse al frente de las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’. Y su peor presagio se ha cumplido. En su segundo programa, el nuevo magacín vespertino de la segunda cadena de Mediaset se ha desplomado a un mal 10,4% de share frente al 12% cosechado con Sonsoles Ónega con ‘Y ahora Sonsoles’. Una derrota que supone un durísimo varapalo para la que hasta ahora había sido ‘la reina de las mañanas’.

Y eso que ‘TardeAr’ ha tirado de rostros mediáticos para levantar las tardes de Telecinco. A Mario Vaquerizo, Alaska, Xavier Sardà o Vicky Martín Berrocal este martes se ha unido un colaborador cuyo fichaje era un secreto a voces. Se trata de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, quien ha acudido al programa como invitado para hablar de su historia de amor con Virginia Troconis y su forma de entender la vida.

«Yo creo que la vida es un cúmulo de recuerdos, son recuerdos los que tú tienes. Ojalá los que yo deje sean buenos», aseguraba el exconcursante de ‘MasterChef Ccelebrity’. En menos de un mes, el diestro se retirará para siempre de los ruedos. «Tu retirada. ¿Te imaginas al día siguiente, cuando digas ya?», le preguntó Ana Rosa. Tras lo cual el invitado explicó que «el 15 de octubre en Jaén será mi última corrida, y mi padre me quiere cortar la coleta, y le voy a dar esa ilusión. Así lo vamos a hacer y así lo hemos hablado». «Va a ser un momento súper emocionante», añadía la presentadora.

Ana Rosa confirma a ‘El Cordobés’ como nuevo fichaje de ‘TardeAR’

Cabe recordar que Manuel Benítez ‘El Cordobés’ reconoció hace poco ser el padre de Manuel Díaz, un momento que el torero llevaba esperando toda su vida. Según el exmarido de Vicky Martín Berrocal, su padre «ha encargado las entradas en barrera, quiere estar ahí al lado, no se lo quiere perder». También contó que hace poco le envió un mensaje al móvil diciendo que ya tiene la tijera para ese corte de coleta, que representa el fin de la carrera de un torero.

«¿Cómo le llamas?», se interesó Ana Rosa. A lo que su invitado contestó: «Cuando un día estaba con él le dije: ‘¿cómo te llamo? Tú eres mi padre’, pero esa palabra no me salía de aquí (señalando el corazón), no estaba acostumbrado en mí mismo. Pero ahora le digo padre, padrazo», explicó Manuel.

En un momento dado, Antonio Hidalgo entró al plató para hacer un pequeño juego con ‘El Cordobés’, para ver si sabía diferenciar un jamón serrano de calidad de otros que no la tienen. Antes de despedir a su invitado, Ana Rosa Quintana le hizo una petición: «Mira, Manuel. Ahora que vas a dejar de torear, vas a tener mucho tiempo libre, muchísimo. Me encantaría que fueras colaborador de este programa».

«Cuenta con ello», le respondió el diestro, inclinándose hacia la presentadora, quien le daba la bienvenida a ‘TardeAR’. «¿Da el sueldo para otro más? Que somos muchos», bromeó Antonio Hidalgo. Aunque Mediaset no había confirmado el nombre de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ como colaborador en sus notas de prensa, su fichaje era un secreto a voces.