Sonsoles Ónega se apresura con esta bomba sobre Daniel Sancho para opacar a Ana Rosa

Antena 3 movía ficha anunciando desde el viernes que ‘Y ahora Sonsoles’ contaría con una gran baza este lunes, 18 de septiembre, coincidiendo con el estreno de ‘TardeAR‘, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco. Se trataba de una entrevista a la hermana de María Jiménez.

«El lunes, en este plató, la mujer que conoce todos los secretos de María Jiménez: su hermana Isabel habla con nosotros», indicaba Sonsoles Ónega en la promo que se ha estado emitiendo en la cadena estos días. De este modo, ‘Y ahora Sonsoles’ se rearmaba para competir con Ana Rosa y su entrevista a Manuel Díaz El Cordobés con la que abrirá el estreno.

Sin embargo, parece que en ‘Y ahora Sonsoles‘ han debido de pensar que la hermana de la difunta cantante no es suficiente reclamo para dar la batalla a un rostro tan popular como Quintana, cuyos resultados de audiencia son impredecibles a priori. De manera que, para no confiarse y no dar vía libre, desde la cadena de Atresmedia se ha lanzado un segundo y muy diferente anuncio este lunes.

‘Y ahora Sonsoles’ anuncia un giro en el caso Daniel Sancho

En esta ocasión, se trata de una impactante primicia relativa al caso Daniel Sancho. «Esta tarde un testimonio en exclusiva que puede dar un giro al caso de Daniel Sancho«, indica la voz en off de la promo en la que aparece una persona de espaldas y con el rostro oculto para no ser identificado.

«Si yo no hubiese dado un fin a mi historia con Edwin, yo estaría en la posición de Daniel Sancho: o yo le hubiera matado o él me hubiese matado«, dice la persona que ha sido entrevistada por el programa de Sonsoles Ónega. Un testimonio tremendo que parece ser el de una antigua pareja del cirujano colombiano asesinado y que se convierte, como decimos, en la nueva gran baza de Antena 3 para eclipsar a Ana Rosa.