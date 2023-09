Jordi González clama abiertamente lo que piensa de Shakira con una frase que se las trae

Este 29 de septiembre se celebra el día internacional de Shakira después de que Spotify propusiera que se declarara este día en homenaje a la artista colombiana. Un asunto sobre el que ha querido debatir Jordi González junto a sus colaboradoras de ‘La Plaza’ este viernes en La 1.

«¿Qué os parece que haya un día internacional dedicado a Shakira?», les preguntaba Jordi González. «A mí me parece una chorrada. Shakira es una cantante inmensa y no necesita esto», respondía Terelu Campos. «Es que a ella le puede gustar tener un día internacional, ¿pero al resto que nos aporta?», preguntaba Juncal Rivero.

Tras repasar el buen momento profesional que vive Shakira gracias a sus temas dedicados a Gerard Piqué, ‘La plaza’ también recordaba que la cantante tiene problemas con Hacienda. En ese sentido, las colaboradoras del programa de Jordi González pedían a la colombiana que pague todo lo que debe con el dineral que está ganando en estos últimos meses.

Asimismo, Jordi González ponía sobre la mesa la propuesta que había lanzado Shakira a los compañeros de sus hijos en Barcelona para pagarles un año de sus estudios si querían irse a Miami junto a ellos. También propone contratar como empleados a sus padres.

«Pues está muy bien porque eso demuestra que tiene solvencia económica y a las arcas españolas le va a venir muy bien esa solvencia», aseveraba Samanta Villar. «Bueno en este caso ya no porque tributa en América», le corregía Jordi a su colaboradora. «Pero de lo que debe aquí se queda aquí. Así que para adelante», insistía Samanta.

Jordi González se confiesa fan de Shakira con una frase bastante sonada

Finalmente, Jordi González dejaba una frase con la que trataba de defender a Shakira pero a la vez la retrataba. «En cualquier caso a mí me parece una delicia lo que hace esta mujer. No digo en su vida privada, sino lo que hace en el escenario, los discos de Shakira», aseveraba el presentador. «¿O sea te parece bien que haya un día de Shakira?», le cuestionaba Marta Robles.

«Yo le pondría la semana y una calle en Valladolid porque la quiero, me cae muy bien. ¿Qué es una defraudadora? Pues sí. Pero bueno, no me corresponde a mí. Yo no juzgo«, terminaba diciendo el presentador de TVE.