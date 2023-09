Emma García frena en seco a Belén Rodríguez por lo que llega a decir de ‘Sálvame’: «No es el día»

Tenso momento el protagonizado este sábado 9 de septiembre entre Belén Rodríguez y Emma García en ‘Fiesta’ después de que la colaboradora se mostrara muy enfadada por un vídeo emitido por el programa. Cabe recordar que Belén Ro mantenía una estrecha amistad con las Campos hasta que, a raíz del conflicto de la periodista con ‘Sálvame’, Terelu y Carmen Borrego hicieron unas declaraciones que cabrearon mucho a su amiga.

Belén se sintió «linchada» mediáticamente por el desaparecido programa vespertino de Telecinco. Hasta tal punto que decidió emprender acciones legales contra él y contra todos quienes la atacaron en el mismo. Sin embargo, la muerte de María Teresa Campos ha hecho que la colaboradora, que consideraba a la periodista como una segunda madre, haya aparcado sus rencillas con sus hijas.

Este sábado, ‘Fiesta’ dedicaba parte de la tarde a repasar los esperados reencuentros que se han producido a raíz del fallecimiento de la mítica presentadora. Pero ha sido cuando Belén Rodríguez ha vuelto a escuchar las duras declaraciones que Carmen Borrego y Terelu Campos le dedicaron en su momento, cuando ha estallado: «Es que yo ahora veo este vídeo y me enfado».

Unas palabras que molestaban sobremanera a Emma García. «Perdóname, pero es que no es un vídeo para eso, sino para todo lo contrario. Porque yo creo que estos son los momentos y esto es la vida. Estas cosas pasan y, al final, a la persona que se le ve cómo es en estos momentos», le recriminó la presentadora, quien, además, le recordó cómo Terelu y Carmen la llamaron para que pudiese despedirse de su madre.

Belén Rodríguez se revuelve contra ‘Fiesta’ y Emma García le para los pies

Ante esto, Belén Rodríguez aseguró que es normal que se reencontrasen, ya que «forman parte de la misma historia·». Pero, lejos de quedarse ahí, la colaboradora volvió a sacar a relucir el «linchamiento mediático» que, según ella, sufrió por parte de ‘Sálvame’: «Quiero aprovechar para decir que el 95% de las cosas que se han dicho de mí son mentira. Entonces, yo ya tendré oportunidad para defenderme».

Ya que, hasta que no haya una resolución judicial, la periodista no quiere hacer declaraciones sobre este tema. «Eso será otro día. Belén, tú no eres así. Me ha extrañado mucho esta reacción tuya», le decía Emma García por su salida de tono tras el vídeo del programa. Sin embargo, ella no daba su brazo a torcer: «Escucha, es que yo he sufrido un linchamiento mediático que ha visto toda España».

Ante esta actitud de su compañera, la presentadora le asestó el corte de la tarde: «Belén, no es el día. Te pido perdón, porque no era ni el día ni la intención». Tras lo cual, prefirió cambiar rápidamente de tema.