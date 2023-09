Belén Rodríguez, rota en llanto por la llamada de Terelu sobre María Teresa Campos

Este domingo, la preocupación por el estado de salud de María Teresa Campos es máxima después de que ‘Fiesta’ haya adelantado en exclusiva que la presentadora ha tenido que ser ingresada de urgencia en estado «muy grave». Una noticia que ha dejado muy tocada a Belén Rodríguez después de haber recibido la llamada de Terelu Campos para comunicarle la noticia.

Nada más arrancar ‘Fiesta’, que ha indignado a la audiencia por el tono de funeral con el que han tratado la noticia, Belén Rodríguez daba la clave que muestra el alarmante estado de la presentadora. Y es que la colaboradora revelaba que había recibido una llamada de Terelu Campos para contarle lo sucedido.

«Estoy en shock, me ha llamado Saúl para contármelo y me he quedado que no podía reaccionar», comentaba de primeras Belén Rodríguez visiblemente muy emocionada y preocupada. «Me ha llamado Terelu, cosa que le agradezco mucho que me lo haya comunicado y es que estoy como ida, no he tenido tiempo para reaccionar», proseguía contando Belén Rodríguez relatando así la llamada que había recibido de Terelu Campos.

Belén Rodríguez, muy tocada en ‘Fiesta’ tras la llamada de Terelu

Esto gesto de Terelu con Belén Rodríguez llama poderosamente la atención pues cabe recordar que la colaboradora de ‘Fiesta‘ lleva un año sin tener relación con Terelu y Carmen Borrego a raíz de que en ‘Sálvame’ la señalaran a ella como la «topo» que filtró a la prensa el encuentro entre Kiko Hernández y Alejandra Rubio en casa de María Teresa.

«La llamada de Terelu es importantísima, sabemos que hace un año que no hablabais», remarcaba entonces María Verdoy. «Si, hace casi un año que no hablaba con Terelu, por eso digo que se lo agradezco que me haya llamado y me haya comunicado la noticia», respondía Belén Ro.

Tras ello, Belén Rodríguez contaba que había quedado en ir por la tarde al hospital. «Es una mezcla de emociones. Yo no le he preguntado a Terelu nada, he quedado en que me acercaría al hospital a ver a Teresa», proseguía diciendo la colaboradora. Por ello, María Verdoy le agradecía el gesto de haber acudido al programa antes de ir al hospital. «A lo mejor ni siquiera debería estar aquí pero es mi trabajo y aquí estoy», aseveraba ella. «Te lo agradecemos y sabes que te puedes ir cuando quieras», terminaba de decirle Verdoy.