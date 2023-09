El monumental guantazo sin manos que Marta Peñate propina a Oriana en ‘GH VIP’

Desde que se estrenase la octava edición de ‘GH VIP‘, Oriana Marzoli se ha convertido en la auténtica protagonista del reality. La venezolana se ha convertido en el blanco de todas las críticas por su actitud beligerante con determinados compañeros de la casa como Jessica Bueno. De igual manera, la concursante no ha tenido reparo incluso en enfrentarse incluso a Ion Aramendi por el trato que, según ella, le ha dispensado el presentador.

Todas las polémica originadas por Oriana Marzoli se han convertido en tema de debate en el plató por parte de los colaboradores. Junto a Ion Aramendi muchos han compartido sus sensaciones al ver a la joven. Una de las primeras en pronunciarse ha sido Marta Peñate. La joven ha dejado al descubierto la animadversión que siente hacia Oriana, especialmente después de las trifulcas que ha protagonizado con Jessica Bueno y Albert, a los que les ha hecho llorar durante los últimos días.

«En este programa resulta que o le rindes pleitesía a Oriana y le lames el culo porque es lo que están haciendo el resto de los concursantes o eres mala persona y te presiona hasta tal punto que te hace llorar como hizo con Jessica y Albert», ha clamado la tertuliana en plató. Por si fuese poco, Marta Peñate ha elevado la voz para mandarle un serio mensaje a Oriana: «¡Deja a la gente que haga lo que le dé la gana en el concurso!«.

La reacción por parte de los espectadores presentes en plató tampoco ha pasado inadvertida. Muchos han alabado a la concursante y, por ello, no han tenido reparo en aplaudir el pronunciamiento de Marta Peñate. «Oriana puede ser la mejor del reality entre comillas, pero se me acaba de caer el mito. No he visto persona más mala para manipular«, ha reseñado Anabel Pantoja.

En plató, Alexia Rivas ha sido una de las pocas que ha defendido el papel de Oriana asegurando: «Es súper necesaria». También Frank Blanco ha opinado: «Oriana se ha convertido ahora mismo en la líder de Guadalix». Sin embargo, Marta ha vuelto a rebatir a su compañero asegurando: «Líder Jessica que tiene educación y saber estar».

