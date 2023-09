El pronunciamiento de Marta Peñate ante lo que se llegó a vivir en ‘GH VIP’ este martes

Marta Peñate se ha pronunciado en sus redes sociales a raíz del deplorable episodio que tuvo que enfrentar este martes en el plató de ‘GH VIP 8’. La joven acudió como colaboradora y mantuvo un fuerte encontronazo con Cristina, la madre de Oriana Marzoli.

Fue a raíz de la crítica que Marta endiñó a Oriana por su relación tóxica con Daniele: «Estamos normalizando o romantizando que tu hija tenga hacia su pareja una dependencia emocional brutal y que a los cuatro días esté llorando de esa forma». «No voy a caer en esas tonterías», le replicó Cristina. «Tonterías lo de tu hija», insistió Peñate.

Sin embargo, lo que la tertuliana de ‘GH VIP’ no se podía esperar era el comentario tan ruin y bajuno que le soltó la madre de Oriana: «Tonterías quizás es que yo te vea bailar hace rato con la música en el plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo». Unas palabras en referencia a la pérdida de su suegro, el padre de Tony Spina.

imaginate ser TAN cerda como para hacerle eso a Marta Peñate, la madre de Oriana se acaba de cargar su concurso #GHVIPLimite1 pic.twitter.com/qUWAZsbMXd — cerrejota 🧸 (@cerrejota) September 19, 2023

Esta inadmisible intervención provocó que Marta Peñate se viene abajo y estallara en llanto. «Preocúpate un poquito más por la educación de su hija que escasea bastante. Es muy fuerte lo que me acaba de decir. Esto no te lo voy a consentir ni a ti ni a nadie. De tal palo, tal astilla», exclamó rota de dolor.

Desde entonces, una corriente masiva de espectadores pidió en redes que Cristina fuera expulsada del plató. Algo que no sucedió. De hecho, ni siquiera le pidió unas disculpas honestas a la joven ni fue reprendida como realmente se merecía. No obstante, el apoyo de la gente que acababa de asistir a semejante escena fue unánime.

Ante esa avalancha de cariño, Marta Peñate ha decidido pronunciarse en sus perfiles virtuales. «No tengo cómo agradecer todos los mensajes que estoy recibiendo de apoyo. Os agradezco de corazón que os molestéis en dedicarme un minuto para darme vuestro apoyo por el fallecimiento de mi suegro y por el comentario tan ruin que he recibido hoy sobre ello», empieza el texto.

«Mi novio me ha incitado a ir a trabajar y a seguir con mis obligaciones (publicidades y demás). Lo que piense él es lo único que me importa. Y a su papá, os prometo, que le encantaba verme en los debates de los programas y siempre me veía y me decía que lo hacía muy bien. Sé que desde donde me esté viendo se sentirá orgulloso. Nos queríamos MUCHÍSIMO», prosigue Marta Peñate para justificar por qué está yendo a trabajar.

«Gracias y mil gracias porque mensajes de este tipo me dan ánimo y mucha fuerza. Ojalá pudiera responderos a todos», concluye la exconcursante de ‘Supervivientes’. Por su parte, Tony Spina también ha reaccionado a tal momento: «Lo de Cristina hacia Marta no tiene nombre…. Y más en este momento que estamos pasando… No puedes morir matando».