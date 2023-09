Exigen la expulsión de la madre de Oriana por su barbaridad a Marta Peñate en ‘GH VIP’: «Miserable»

Noche de gran tensión y golpes bajos la que se ha vivido durante la emisión de ‘GH VIP‘ en la noche de los martes. En esta ocasión, la madre de Oriana y Marta Peñate se han enzarzado en una monumental discusión marcada por el golpe bajo de Cristina a la tertuliana. En concreto, la venezolana le ha afeado su presencia en plató cuatro días después del fallecimiento del padre de su pareja, Tony Spina.

Dicho momento ha tenido lugar después de las críticas de Marta Peñate a Oriana, quien se ha visto en la encrucijada de elegir ver a su pareja gastando 12.000€ del premio final o no. «Estamos normalizando o romantizando que tu hija tenga hacia su pareja una dependencia emocional brutal que a los cuatro días esté llorando de esa forma», ha compartido Marta Peñate

«No voy a caer en esas tonterías», ha declarado Cristina ante lo que Marta le ha espetado: «Tonterías lo de tu hija». Un comentario que ha provocado la furia de Cristina, quien le ha reprochado: «Tonterías quizás es que yo te vea bailar hace rato con la música en el plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo». «Preocúpate un poquito más por la educación de su hija que escasea bastante. esto es muy fuerte lo que me acaba de decir. Esto no te lo voy a consentir ni a ti ni a nadie. De tal palo, tal astilla», ha estallado Marta.

imaginate ser TAN cerda como para hacerle eso a Marta Peñate, la madre de Oriana se acaba de cargar su concurso #GHVIPLimite1 pic.twitter.com/qUWAZsbMXd — cerrejota 🧸 (@cerrejota) September 19, 2023

La impecable réplica de Marta Peñate a Cristina

Por su parte, Marta Flich ha querido zanjar la discusión rogando: «No os faltéis al respeto, os lo pido por favor. Evidentemente sabemos a lo que se ha referido, tranquila porque tú estás trabajando y estás cumpliendo con tu trabajo y por dentro van tus sentimientos».

En ese punto, la principal aludida ha declarado: «Mi novio me ha pedido que yo venga aquí porque sabe que me encanta mi trabajo, porque sabe que me encanta este formato de ‘GH’ y porque al padre de mi novio que acaba de fallecer hace cuatro días su máxima ilusión era verme en televisión y le encantaba como lo hacía. Usted no es nadie para hacerme ese comentario tan ruin». Lejos de quedarse callada, Marta Peñate ha zanjado el tema asegurando: «Lo que acaba de hacer es lo más bajuno que he visto en televisión en los últimos tiempos».

.@_MartaGH16_, muy enfadada por las palabras de la madre de Oriana 😳 #GHVIPLímite1 pic.twitter.com/EwL98Ee6OX — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2023

Los espectadores arropan a Marta Peñate y piden la expulsión de la madre de Oriana

Este enfrentamiento no ha pasado inadvertido en redes sociales. Los espectadores de ‘GH VIP’ se han movilizado a favor de Marta Peñate. De hecho, son muchos los mensajes de apoyo hacia la joven: «Mucha fuerza y ánimo». «Eres muy grande y una gran profesional y lo demuestras en cada programa que participas», ha compartido otro seguidor del formato. Por el contrario, las críticas hacia Cristina también han sido una constante con comentarios como «ya hay que ser miserable».

"Tontería es verte bailar en un plató con la música hace un momento con la situación tan dura que estás viviendo"



¿Se puede ser más rastrera que la madre de Oriana? Me parece que es para expulsarla de plató. Ha fallecido el suegro de Marta y ella, con su dolor, está haciendo su trabajo dignamente, como todo el que enfrenta una pérdida y debe seguir con su vida y es profesional. #GHVIPLímite1 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) September 19, 2023

Te queremos @_MartaGH16_. Mucha fuerza y ánimo 😍 #GHVIPLimite1 — M 📺 (@casasola_89) September 19, 2023

Ánimo @_MartaGH16_ !! Eres muy grande y una gran profesional y lo demuestras en cada programa que participas.#GHVIPLímite1 #GHVIP20s — Adriyuyu (@Adriyuyu) September 19, 2023

Todo mi apoyo a @_MartaGH16_. Qué comentario más asqueroso. Cuánta maldad. Te quiero mi víbora buena. 💖 #GHVIPLimite1 — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) September 19, 2023

La madre de Oriana ha estado fuera de lugar. No se puede utilizar un tema tan serio y personal para atacar a una colaboradora por hacer su trabajo. Asqueroso el comentario. Como su defensa siga por esta línea va a perjudicar más que favorecer a su hija.#GHVIPLímite1 — TOPI 🙂 (@holasoytopi) September 19, 2023

Una cerdada como un templo.

El peor comentario que he escuchado en mucho tiempo. Buscando hacer el mayor daño posible, cuando Martita solo está haciendo su trabajo y muy seguramente hubiera preferido quedarse con su chico en el sofá.#GHVIPLIMITE1 https://t.co/tPJO433dMX — Saritaav 🦦🍃 (@Saritaav28) September 19, 2023

