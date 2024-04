A Marta Peñate no le tiembla la voz al decir lo que dice de Carmen Borrego y ‘Supervivientes’

Marta Peñate ha sido uno de los grandes azotes de Carmen Borrego por su cuestionable concurso en ‘Supervivientes‘ basado en no hacer pruebas y en boicotear las dinámicas planteadas por la organización. Y así lo reseñó Sandra Barneda en la quinta entrega de ‘Conexión Honduras’.

«¿Tienes ganas de ver a Carmen Borrego porque tú has sido uno de sus azotes?», le preguntó directamente la presentadora catalana a la colaboradora y exconcursante del reality en la edición de 2022. Y lo cierto es que, a pesar de su vuelta a España, no iba a dejar de decir abiertamente lo que pensaba.

«Y eso que le tengo cariño, pero una cosa es que piense que es una fantástica persona, pero eso no quita que no lo le alabe como superviviente porque ha dejado mucho que desear. Es mi punto de vista y el de media España», sentenció Marta Peñate sin titubeos, causando un inmediato aplauso del público en plató.

«Yo sé que no he hecho un buen concurso, pero también sé que hay otras cosas que sí he hecho bien y que también entran dentro de este concurso», rebatió Carmen Borrego, que se ha venido muy arriba en las últimas horas al ver el gran rendimiento de audiencia que ha provocado su polémica con su hijo.

«Cuando dormías en la hamaca a mi me gustaba mucho», ironizó Marta Peñate, dejando caer así que durante las tres semanas que ha estado en Honduras (casi la mayor parte del tiempo evacuada) se ha dedicado a holgazanear y ser un «lastre» para el equipo como así indicó Ángel Cristo en su momento. «No sé que concurso habrás visto porque dormir he sido la que menos ha dormido», le espetó Borrego a la periodista y opinóloga de realities.