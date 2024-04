Ángel Cristo destapa la «estafa» de Carmen Borrego en ‘Supervivientes’ alto y claro

Carmen Borrego sigue dando de lo que hablar tanto dentro como fuera de ‘Supervivientes‘. Prueba de ello es que su nombre sigue trayendo cola entre los concursantes del reality. De hecho, el debate dominical ha emitido un vídeo en el que se puede ver como varios concursantes como Ángel Cristo han puesto contra las cuerdas a la ahora exconcursante.

El primer en sacar el tema ha sido Gorka Ibarguren, quien le preguntaba a Miri: «¿Tú crees que no le comáis el culo en el otro equipo a cierta gente?». Ante la negativa de la joven, el superviviente ha vuelto a insistir: «¿Y por qué le dabais la leche condensada solo a Carmen todos si era del grupo». «Pues porque Carmen no cenó un día, no tomó absolutamente nada de arroz», ha dicho Miri intentado eximir de responsabilidades al grupo.

Sin embargo, en ese momento Ángel Cristo ha entrado en combate: «Carmen no gastaba ni una sola caloría en su vida diaria». Un comentario que ha hecho estallar a Miri: «Oye, yo no me voy a poner aquí a hablar de Carmen cuando Carmen no está aquí para defenderse». A pesar de ello, Ángel Cristo ha proseguido diciendo: «¿Qué te aportaba?». «Ángel, no voy en eso porque es una chorrada hablar de eso».

Lejos de quedarse callado, Ángel ha vuelto a rematar a su compañera y a la propia Carmen: «No es ninguna chorrada venir a estafar a todos los españoles». Por su parte, Gorka ha preguntado: «¿Y por qué no la nominaste si decís que no la aportaba?». «Porque había preferencias», ha asestado Ángel. Por su parte, Miri se defendía diciendo: «Es que conectas más con unas personas que con otras».

«Tú por tener preferencias o más afinidad con una persona tampoco puedes llegar a defender cosas que son indefendibles. Estoy diciendo en general y hay gente que lo hace que solo por tener afinidad defiende cosas que no se pueden defender», ha comentado Gorka. Ante ello, Ángel Cristo ha vuelto a asestarle un nuevo golpe a Miri: «Le has bailado el agua y hecho la pelota todo el tiempo. Sigues defendiéndola». «Es una persona que me cae muy bien y que no está aquí para defenderse por sí misma», ha rematado la joven.

Ángel Cristo Jr. arremete duramente contra Carmen Borrego💣💣💣



🔁 Estoy de acuerdo con él

♥ No estoy de acuerdo con él



🏝 #ConexiónHonduras5

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/WLxkc8MiPG — Supervivientes (@Supervivientes) April 7, 2024

La respuesta de Carmen Borrego en plató

Posteriormente y en plató, la principal aludida ha reaccionado diciendo: «Ángel sí puede opinar de mí, Miri sí puede opinar de mí. Gorka no ha convivido conmigo ni un solo segundo el concurso por lo tanto es algo que se lo imagina y que no lo ha vivido. El que va a un concurso si no espera estos vídeos y que la gente en plató opine lo que quiera, si no, no vas. Yo tengo muy claro que ha habido gente que le he gustado y a la que no le he gastado y vengo muy tranquila». De igual manera, la exconcursante ha asegurado haber recibido una lata de leche condensada, aunque remata afirmando que la compartió con todos sus compañeros.