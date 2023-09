‘El Conquistador’: Estos son los 33 concursantes oficiales del nuevo reality de TVE

Ahora si que sí, la cuenta atrás para que arranque ‘El Conquistador‘ ya ha comenzado. La 1 estrena este lunes 11 de septiembre la versión nacional del reality de supervivencia más extremo de la televisión tras su gran éxito en ETB. Tras lanzar varias promos con Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi, TVE ha ido presentando a los 33 concursantes que lucharán por la victoria.

‘El Conquistador’ llega a TVE tras 19 temporadas arrasando en ETB2. El gran protagonista de este programa además de sus participantes es el escenario natural, salvaje y bello, que pondrá a prueba, como nunca, a los 33 valientes que se han arriesgado a vivir la aventura.

Los participantes de ‘El Conquistador’ estarán distribuidos en tres equipos: uno de chicos, uno de chicas y un tercero mixto. Cada uno de ellos tendrá un capitán; profesionales del deporte tan conocidos como Cesc Escolá, Joana Pastrana y Patxi Salinas.

Jaime Polvillo (Sevilla)

El primer concursante se llama Jaime Polvillo. Es un sevillano de 21 años y se considera humorista. Actualmente trabaja cuidando a personas mayores. Pero ha hecho de todo. Desde pinche de cocina, reponedor en supermercados y también ayudante de camarero.

Ahora se lanza a la aventura de ‘El conquistador’ y tiene muy claro que luchará contra todo lo que se le ponga por delante. «Si me tengo que pelear, me pelearé», asegura. En el vídeo de presentación reconoce además ser una persona muy cansina y que no aguanta a la gente que no sabe vivir el momento. «No tengo miedo a que me nominen. Nomíname, tranquila, con un punto… que yo lo haré con cinco», sentencia.

Mireia Cabañes (Valencia)

Mireia Cabañes será otra de las concursantes de ‘El conquistador’. Tiene 36 años y llega de Valencia. Se dedica al surf adaptado pues tiene una prótesis. «Voy a ser una de las concursantes que más difícil lo va a tener en este reality, pero probablemente la que más ganas tenga, porque lleva una pierna ortopédica», asegura de forma rotunda.

En el vídeo de presentación, Mireia relata que tuvo cáncer con solo 7 años ypor culpa de la enfermedad le tuvieron que amputar su pierna. Pese a ello, es campeona de España y subcampeona del mundo de parasurfing. «Tardo más en conseguir las cosas pero al final con esfuerzo todo es posible. Cuando alguien me dice que no puedo hacer algo me río en su cara», asegura. «Voy al límite y siempre voy con estrategia. En mi vocabulario la palabra miedo no existe así que vamos a ganar», sentencia.

Agustí Sarrias (Vilanova i la Geltrú)

El tercer concursante en ser confirmado es Agustí Sarrias. Viene de Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Es un joven panadero de 24 años que llega a ‘El Conquistador’ con el claro objetivo de ser el ganador. «Con mi pelo, mis ojos y mi rollo tipo surfero… está todo hecho en la playa», dice en el vídeo oficial dejando claro que encandila a todas cuando le ven.

Amaya Blanco (Tolosa)

La cuarta concursante confirmada es Amaya. Tiene 35 años y es de Tolosa. Y aunque es pequeñita porque mide 1,58 asegura que es «matona». «Soy pequeñita pero el envase está llenito. Lo bueno viene en frasquitos pequeños», recalca sin miedo.

Asegura que no le importan las críticas pues le entran por un oído y le salen por el otro. Amaya no duda en reconocer que es muy payasa y que no tiene ninguna vergüenza pero le encanta el crossfit y la halterofilia y la escalada.

Amayita 🏋️‍♂️ se queda sin horas al día para practicar todos los deportes que quiere. ¿Qué te parece? #elconquistador #rtve #aventura pic.twitter.com/0DEUBa9Xoy — El Conquistador (@elconquis_rtve) August 29, 2023

David Seco (Bizkaia)

Otro de los atrevidos que se suman a la aventura de ‘El conquistador’ es David Seco. El ex-ciclista de Banduria (Bizakia) tiene 50 años y vuelve a probar suerte en el reality de aventura más extremo de la televisión pues ya fue concursante de ‘El conquistador’ en ETB en su octava edición.

Tras ello, dio el salto a capitán de uno de los equipos del programa durante cinco ediciones en 2014, 2015, 2017, 2019 y 2021. Por ello, no hay duda de que es uno de los que parten con más ventaja. «Mi lema siempre fue ganar, ganar y ganar y a estas alturas de la vida no me voy a bajar del barco», asegura. «Cuidadito con el viejo y el veterano que se lo pondrá muy difícil», advierte a sus compañeros.

Llega @davidseco1 el patrón de Busturia 🔥 Tiene experiencia como conquistador y capitán. ¿Cómo le irá de concursante otra vez? #ElConquistador #rtve #aventura pic.twitter.com/Uz9nBIdw34 — El Conquistador (@elconquis_rtve) August 29, 2023

Mar Garrido y Magda Venegas (Cádiz y Barcelona)

‘El conquistador’ contará también con una pareja formada por dos chicas: Mar Garrido, de 45 años y Magda Venegas, de 40 años, que proceden de Conil de la Frontera (Cádiz) y Barcelona. «¡Vamos a ser las conquistadoras!», aseguran ambas como grito de guerra.

Aunque se describen como inseparables la una de la otra, solo llevan nueve meses juntas. Las dos son restauradoras. Una pide estar en el equipo mixto y la otra donde esté «la míster, para que le vea las tetitas, el culito y la tableta de chocolate».

Mar y Magda 💃 una pareja gaditana con mucha alegría y energía. ¿Les durará en la aventura? #elconquistador #rtve #aventura pic.twitter.com/vBAjoNgNny — El Conquistador (@elconquis_rtve) August 29, 2023

Yuri de Andrés (Madrid)

Otro de los aventureros del reality será Yuri de Andrés, un joven madrileño de 24 años. Está desempleado y viene de Valdemorillo. Es animador infantil y le gusta ser un niño más. Tiene un perfil deportivo: ha hecho escalada, slackline y últimamente practica alpinismo y montañismo. Al hablar suelta muchas palabrotas, aunque su novia le pide que no lo haga. Ha prometido comportarse en la aventura. ¿Lo conseguirá?

Andrea Azkune (Guipúzcoa)

Andrea es entrenadora personal, natural de Hondarribia. Exconcursante y excapitana en la edición vasca de ‘El Conquistador’. En 2021 fue campeona de España de carreras de obstáculos de 12 km. Tiene genio y mucho carácter. Muy transparente, dice todo lo que piensa. Se caracteriza como alguien que nunca tira la toalla. Tiene alma de líder.

Lucas ‘Chase’ (31 años, Madrid)

Lucas Ramis viene desde Las Rozas, Madrid y es life coach. Estudió biología y se fue dos años a Ecuador a vivir con primates. Le llaman «chase» porque persigue a su presa hasta que la coge. Según él, sus tres virtudes son ser una persona resiliente, con ganas de aprender y creativo.

Asegura que no le gusta perder el norte porque pierde el control de su respuesta emocional. Físicamente está muy preparado, hace gimnasia de mantenimiento y ha practicado rugby, escalada y surf, entre otros deportes.

Paula Olmos (25 años, Alicante)

Paula Olmos vive en Elche y actualmente está opositando a Guardia Civil mientras trabaja como profesora de educación física de primaria. Le encanta hacer deportes: crossfit, musculación y ahora, yoga. Fue campeona de España en balonmano, jugó en primera, en división de honor. Piensa que psicológicamente lo pasará peor que físicamente en la aventura.

Euxebi (25 años, Guipúzcoa)

Euxebi Hidalgo es de Tolosa, highliner y mochilero. Se denomina «pijipi», ni pijo ni hippie, y se considera muy sincero. Le encanta la naturaleza y buscarse la vida. Euxebi piensa que sería una pieza importante en el equipo porque sabe hacer fuego, subir árboles, pescar con una pita…

Su deporte estrella es el slackline en altura con arneses. A través del slackline ha aprendido a quererse y a valorarse. Se considera una persona muy tranquila y sincera.

Anita Williams (25 años, Barcelona)

Ana Arboleda, más conocida como Anita Williams, es actriz y modelo de Barcelona. Fue madre muy joven y se considera una superviviente por la vida que ha tenido. Ha practicado taekwondo, natación, tenis, pádel y hace esquí, snow, wakeboard…

Si le atacan se defiende, es transparente. Se entiende más con los hombres porque dice que las chicas le tienen envidia. Le gusta llamar la atención. «No abandonaría jamás», dice mientras asegura que ‘El Conquistador’ es un reto para ella.

‘Azo’ (22 años, Canarias)

Carlos Azofra es estudiante de enfermería en Las Palmas (Gran Canaria). Tiene un carácter pausado y muy formal. Juega a hockey en línea en un equipo de primera división. Le gustan los realities desde que era pequeño. Tiene espíritu aventurero y lo que más le llama del concurso son las pruebas físicas. Cree que puede ayudar a liderar el equipo.

‘Mati’ (35 años, Mallorca)

Matías Padial es un camarero de que viene de Palma de Mallorca. Practica crossfit, calistenia, bici y buceo. Muy competitivo consigo mismo, tiene mucha autoestima. Le encanta la televisión y los realities, habiendo participado ya en varios programas como ‘Pekín Express’.

El mallorquín se proclamó ganador, junto a su primo Nabil, de la sexta edición de ‘PE: la ruleta de los elefantes’ (2016), capitaneada por Cristina Pedroche en La Sexta.

Andrea (28 años, Alicante)

Andrea Llorca es profesora de matemáticas y vive en Benidorm. De perfil muy deportista es remera, remó en Castro y ahora en Benidorm. Hace crossfit y pádel. Dice ser paciente, muy constante y un poco nerviosa.

«Soy muy extremista, lo veo todo blanco o negro». Según Andrea lo gris no tiene cabida en su vida. Asegura que no le importa lo que la gente diga a sus espaldas, dado que prefiere a la gente que va de frente y dice las cosas a la cara.

Garri’ (25 años, Granada)

María Garrido oposita a Policía Nacional: le encanta la investigación. No hay ningún tema que no resuelva, ella misma descubrió a través de las redes sociales que su novio le engañaba. Cree que puede ganar el concurso. No descarta hacer trampas y piensa que no tendría ningún problema en nominar.

Garri 🔍 no se le escapa detalle de nada. Veremos en la aventura… #ElConquistadorRTVE #aventura pic.twitter.com/PtLpznxfSM — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 2, 2023

Daniel y Miguel Oury (31 años, Castellón)

Los hermanos gemelos Oury vienen desde Viver, en el litoral Mediterráneo. Reconocen que les han confundido muchas veces porque son iguales. Daniel trabaja como director de planta y Miguel es opositor a bombero. Se complementan y ambos están en forma. Practican espeleología, barranquismo y les encantan las actividades extremas.

«Somos muy parecidos de carácter, sin embargo, él (Daniel) es más quisquilloso, muy cabezon. Muchas veces tiene que ser lo que él diga», asegura Miguel. Su hermano considera que el hecho de ser hermanos les va a perjudicar en el concurso, ya que considera que sus compañeros les van a dar bastante cera porque cuentan por dos.

Daniel y Miguel 🤲 no, no estás viendo doble. ¿Qué te parecen estos hermanos? #elconquistadorRTVE #aventura pic.twitter.com/X7oyq8eKuL — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 2, 2023

Perla (40 años, Málaga)

Perla Alí Mendoza vive en Marbella (Málaga) y trabaja como store manager y diseñadora. Se define como una persona muy intensa y sexual. Dice que «la aventura no le va a frenar». El deporte que practica es pasear con su perro.

«El mayor deporte que yo hago es pasear a mi perra», reconoce en su vídeo de presentación. «Que tengan cuidado conmigo. Aquí no se viene a participar, para eso te vas a los caballitos o a jugar un partidito con tus amigos», concluye esta malagueña a la que ya pudimos ver en ‘Ven a cenar conmigo’.

‘Guyo’ (33 años, Madrid)

Yasel Ochoa es un cubano coreógrafo y bailarín. Se considera muy competitivo. Se acomoda a cualquier situación y cree que puede ser líder. Siempre muestra una sonrisa, pero su genio puede ir a peor si ve que las cosas están mal hechas. Practica calistenia, suele andar en zancos, hace capoeira y le gusta patinar. Dice no tenerle miedo a nada.

Guyo 🎉 este cubano viene de la fiesta, la rumba y la música #ElConquistadorRTVE #aventura pic.twitter.com/svaDn7anyD — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 3, 2023

‘Nai’ (35 años, Barcelona)

Naiara Gil es comercial de placas solares. Se considera muy positiva, y enérgica. Es muy habladora, alegre y dicharachera. No hace deporte, pero eso sí vive en un cuarto piso sin ascensor. Muy impulsiva y con mucho carácter, lo que le puede jugar una mala pasada.

Nai dice que nunca pierde la sonrisa. ¿Le durará en la aventura? #ElConquistadorRTVE #aventura pic.twitter.com/FmTWIrvVeC — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 3, 2023

‘Puma’ (39 años, León)

Valentín del Prado es un militar de natural de Ponferrada. Trabaja en la UME (Unidad Militar de Emergencias) y sirvió en Afganistán en 2009. Es uno de los soldados con más experiencia de su batallón. Tiene altas capacidades para trabajar en grupo debido a su oficio. Entre otros deportes ha practicado boxeo y escalada etc.

Joana (33 años, Vizcaya)

Joana Flaviano viene de Lezama. Esta exfutbolista profesional del Athletic Club ha sido exparticipante de la edición vasca de El Conquistador. Estudió INEF y ahora trabaja como Policía Municipal. Amante de todos los deportes, sobre todo los de aventura, practica pádel, ciclismo, pesca submarina, surf, escalada…

Le gusta ponerse al límite deportivamente hablando. Se implica, lo da todo en las pruebas, disfruta compitiendo. Cree en sus capacidades, se considera una persona hábil y luchadora. Quiere sacarse la espinita y ganar El Conquistador.

Montoya (29 años, Sevilla)

José Carlos Montoya es de Utrera y trabaja como conserje de hotel. Con un cuerpo muy tonificado, se considera muy competitivo y pícaro. Le da igual relacionarse con hombres y mujeres, aunque cuenta que al final siempre surge «la chispa del amor con las mujeres». Muy seguro de sí mismo, de familia flamenca, le encanta cantar y alegrar a los demás.

MONTOYA 👏 nuestro conserje deja el hotel para descubrir los campamentos de El Conquistador. @rtve #elconquistadorRTVE pic.twitter.com/cddMmmRJU4 — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 4, 2023

‘Azu’ (25 años, La Rioja)

Azucena Tejada es de Logroño y trabaja como funcionaria en la administración local. Está harta de estereotipos y que le vean como una princesa. Es una todoterreno, se atreve con todo. Su deporte estrella es la escalada, pero ha hecho todo tipo de deportes. No hay ningún deporte que no practicaría. Se considera líder, tiene mucha paciencia, pero si vas a por ella, no se va a callar.

Gorka (29 años, Guipúzcoa)

Gorka Ibarguren es de Oiartzun y trabaja como operario de papelera. Serio, concentrado en lo que quiere hacer es muy competitivo. «Menos el ajedrez me gusta todos los deportes». Es crossfitero y surfista. Antes hacía pesca submarina de ahí su apodo el «depredador emperador».

Dice ser algo obsesivo, que cuando se le mete algo en la cabeza va a por ello. Quiere intentar cumplir el sueño de ganar este concurso. Para él son imprescindibles el deporte, el sexo y la fiesta, pero sobre todo comer. Dice que abandonar, no puede ser una opción porque se fallaría a sí mismo.

GORKA 🕺 desde Oiartzun y a ritmo de Bumping nos viene para darlo todo.@rtve #elconquistadorRTVE pic.twitter.com/qhLsGcxgAn — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 5, 2023

Pepa (54 años, Jaén)

Pepa Sanz, es de Jaén, pero vive en Foyos (Valencia). Es una entrenadora polivalente, muy competitiva y con mucho carácter. «Hago todos los deportes menos yoga». Posee un físico muy marcado y es muy corpulenta a pesar de su estatura (1,58 m). En el gimnasio suele meter caña a los jóvenes que entrenan con ella. Odia que le llamen señora.

A muchos les resultará muy reconocida la cara de Pepa y es que fue colaboradora de ‘Sálvame’. «Pepitaitor» como se la conocía fue la entrenadora de Anabel Pantoja en su sección de ‘Plan Pantoja’ en la que estaba a dieta.

Pepa, nuestra terminator personal nos cuenta sus defectos y sobre todo sus virtudes. @rtve #elconquistadorRTVE pic.twitter.com/xuXjsicSxq — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 5, 2023

‘Loren’ (43 años, Navarra)

Lorenzo Durán es navarro de Noain y se dedica a trabajos verticales. Se considera un chico muy social y divertido. Es muy enérgico y le gusta mucho la adrenalina. Tiene un cuerpo muy trabajado y musculado.

Practica todo tipo de deportes y se apunta a un bombardeo: escalada, puenting, paracaidismo… Además, lleva más de 20 años haciendo capoeira. Asegura que nunca abandonaría el programa y que va a por todas.

Loren 💪🏻 ya no quedan deportes por probar para este navarrico #elconquistadorrtve #aventura pic.twitter.com/Ac4LNRzrAh — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 6, 2023

Carmen (37 años, Vizcaya)

Carmen Hernández es una influencer que vive en Berango. Más conocida como ‘Trimadre de Princesas’ en las redes sociales, donde habla de moda, de su familia y de su vida, le apasiona el crossfit desde hace dos años. Es muy competitiva y ambiciosa.

Tiene mucha paciencia y sabe tomar decisiones en momentos de mucho estrés. Otra de sus pasiones es su familia, madre de tres niñas y dos perros. Su casa la define como una pequeña jungla. Tiene ganas de afrontar una nueva aventura. Para ella la actitud lo es todo.

‘El Carni’ (44 años, Sevilla)

Juan Antonio Elena, ‘El Carni’, vive en la Algaba (Sevilla) y es carnicero. Lleva 20 años casado con su mujer Loli, quien dice que, como entre en el concurso, se separa porque ella es muy reservada. Se considera algo deportista.

Entre sus aficiones está la de nadar y practica paddel surf. Considera que le va a ayudar el servicio militar que hizo en Tenerife en 1979. Se considera alocado y picarón. Es sevillista y dice que o gusta mucho o se le odia. Dice las cosas sin filtro y le encanta Camela.

‘Finito y Keroseno’ (26 y 25 años, Málaga)

Mario y Pao Ramírez, ‘Finito’ y ‘Keroseno’ son naturales de Ronda .Su madre se suicidó y a raíz de ello empezaron a expresarse artísticamente a través de las redes. Son tiktokers, pero además de crear contenido en sus redes, son empresarios de comida nepalí.

Mario más conocido como ‘Finito’, es el mayor de los dos y tiene un físico llamativo. Fibroso, se considera muy impulsivo. Pao, más conocido como ‘Pao Keroseno’, se siente identificado con el keroseno, «el combustible que te hace volar».