El bulo propagado por ‘Socialité’ de Karina en ‘GH VIP’ es desmontado en 30 segundos

Karina es una de las concursantes estrella de ‘GH VIP 8’. No obstante, la cantante lo está pasando mal en la casa de Guadalix de la Sierra pues se siente inútil con respecto a sus compañeros.

Este domingo, ‘Socialité’ informaba de que se había activado el segundo protocolo de abandono de ‘GH VIP 8‘. Después de que la primera en activarlo fuera Oriana, el programa de María Patiño aseguraba que Karina quería abandonar la casa.

Según informaba ‘Socialité’, Karina había expresado a sus compañeros su desánimo al verse sin fuerzas y sentirse un lastre con respecto a ellos. «No tengo fuerzas para seguir. No sé si soy capaz de seguir porque soy una inútil«, aseveraba Karina.

Esta situación de Karina dentro de ‘GH VIP’ tiene mucho que ver con su estado de salud y su estado físico. Y es que según comentan los concursantes, la cantante tiene los tobillos muy hinchados lo que la impide moverse con normalidad.

El posible abandono de Karina ha alertado a todos los fans de ‘GH VIP’ pues además la cantante es una de las concursantes nominadas de esta semana junto a Luca Dazi, Alex Caniggia y Zeus Tous. Así, son muchos los que se han preocupado pues no quieren que la cantante abandone ni sea expulsada.

Sin embargo, parece que lo difundido por ‘Socialité’ es una completa exageración. Y es que hay un vídeo que se está viralizando en «X» donde se ve como Karina le responde de forma rotunda a Luca Dazi que ella no quiere irse ni abandonar.

«No, hombre quererme ir no. Lo que pasa es que me veo limitada de mis piernas y mis pies, pero quererme ir no. Yo estoy super a gusto», asegura Karina ante el ex-concursante de ‘MasterChef 11’.