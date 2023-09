Bárbara Rey mira a cámara y lo que suelta sin titubeos sobre Alessandro Lequio traerá cola

Bárbara Rey se ha convertido en la segunda invitada de ‘Cuentos chinos‘. Durante su encuentro con Jorge Javier, la popular vedette ha abordado algunos de los aspectos más destacados de su vida, especialmente su affaire con el rey emérito. Además de ello, la reciente muerte de María Teresa Campos también ha sido tema de debate, aunque la invitada ha aprovechado el tema para lanzarle un duro recado a Alessandro Lequio.

En concreto, Bárbara Rey ha hecho alusión a las palabras que Alessandro Lequio pronunció horas después del fallecimiento de María Teresa Campos. «He escuchado a muchos decir: ‘la reina de las mañanas, la reina de las mañanas’. Aquí, si ha habido una reina de las mañanas, esa es Ana Rosa Quintana», fueron las palabras del colaborador en ‘El programa del verano’. Un pronunciamiento que reventó el homenaje a María Teresa Campos.

Precisamente sobre ello, Bárbara Rey ha comentado: «A Lequio le tengo bastante aprecio, aunque en algunas ocasiones ha desbarrado un poco porque ya sabes que en ocasiones le tira la familia. Entonces dijo una cosa en un momento en el que María Teresa acababa de irse esa misma madrugada. Dijo como que la única reina de las mañanas, pero a voces y repitiéndolo montones de veces, que era Ana Rosa».

«Muy desagradable»: Bárbara Rey explota contra Alessandro Lequio

«Creo que cada una tiene su puesto y su lugar. No era el momento de decir una cosa de ese tipo. Me pareció muy fuerte y desagradable«, ha sentenciado. Por su parte, Jorge Javier también ha querido apuntar: «¡Qué necesidad de enfrentar cuando las dos tienen dos trayectorias diferentes!«. Unas palabras aplaudidas en plató con las que ha coincidido Bárbara Rey.

«Es que para mí Teresa en todo el tiempo que ella estuvo triunfando fue también la reina de las mañanas y no está reñido una cosa con la otra y cada una tiene su puesto y su lugar. Me pareció muy feo y fuera de lugar y lo digo porque se lo hubiese dicho en ese momento, pero no le tenía al lado para decírselo», ha proseguido clamando Bárbara Rey. Finalmente, la invitada de ‘Cuentos chinos’ ha concluido su intervención con un claro mensaje para Alessandro Lequio: «Te vas a meter conmigo, pero me da igual. Estoy acostumbrada«.