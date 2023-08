Sale a la luz el motivo real por el que Rodolfo Sancho aún no ha ido a ver su hijo Daniel

Tras la visita de Silvia Bronchalo a la cárcel tailandesa donde se encuentra su hijo, Daniel Sancho, muchos son los que se preguntan cuándo hará lo mismo el padre del joven, Rodolfo Sancho. La madre del acusado llegaba la pasada semana a la prisión de Koh Samui para poder ver a Daniel, después de que este confesara ser el autor del asesinato y descuartizamiento del médico cirujano Edwin Arrieta.

Si bien el primer día Silvia Bronchalo entró directamente a la prisión, sin ni siquiera mirar a los medios de comunicación que se encontraban a las puertas del centro penitenciario, al día siguiente sí que concedió unas breves declaraciones. En ellas decía estar muy tranquila y deseando que la situación de su hijo se aclare. Aunque también reconocía que había sido un palo muy gordo para toda la familia: «Nadie te prepara para algo así».

Mientras tanto, su expareja y padre de su hijo, Rodolfo Sancho, se encuentra recluido en su casa de Fuerteventura, junto a su actual pareja, la actriz Xenia Tostado, y la hija que tienen en común. Sin embargo, la pregunta que todo el mundo se hace es cuándo viajaría el actor a Tailandia para ver a su hijo y estar junto a su expareja, quien se encuentra allí sola.

El paso conjunto que podrían dar Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

Si bien había rumores que apuntaban a que podría trasladarse esta misma semana, ha sido la portavoz de la familia Sancho, Carmen Balfagón, la que ha desvelado cuando irá Rodolfo y que le retiene todavía en España. «Rodolfo va a ir pronto. No muy tarde irá», aseguraba la abogada el pasado viernes en ‘La última noche’.

Ante las críticas de quienes no entienden porqué el actor no se ha desplazado aún hasta Tailandia, este fin de semana, en ‘Fiesta del verano‘, Carmen Balfagón ha vuelto a dar explicaciones al respecto: «Rodolfo irá cuando pueda. Está terminando una serie de cosas que hay que organizar aquí», aseguraba. De esta forma, ha dejado caer que el actor de series como ‘Isabel’ o ‘El Ministerio del Tiempo’ estaría acabando varios trámites y gestiones antes de poner rumbo a Koh Samui.

Una vez ya se encuentre allí, Rodolfo Sancho podrá vera si hijo Daniel y se reencontrará con Silvia Bronchalo. Respecto a esto, la portavoz de la familia ha asegurado que la ex pareja se estaría planteando dar un importante paso juntos. Según ha dicho Balfagón, estarían valorando hacer una rueda de prensa conjunta. Una forma de mostrarse unidos frente a lo que se les avecina después de que la autopsia confirmara este lunes que Edwin Arrieta murió degollado por Daniel Sancho. Y no se trató de un homicidio como así lo justificó el joven en un primer momento.

El consejo de Carmen Balfagón a Daniel Sancho

Según Vicente Cacho, el encargado de negocios de la embajada española en Tailandia, Daniel «está interesado por saber qué cobertura está recibiendo en España. Le he dicho que mucha cobertura, y eventualmente se plantea alguna declaración a la prensa».

Sobre esto ha querido dar su opinión Carmen Balfagón, quien no ha dudado en darle un consejo al joven cocinero: «Yo la aconsejaría que no lo hiciera». Además, ha añadido que cree que su opinión va en la línea de la posible visión de su letrado en Tailandia: «Yo no soy la abogada de Daniel, pero creo que el abogado ahora mismo le va a decir que no diga nada a nadie».