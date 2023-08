Mamen Mendizábal define a Rubiales con estos tres atroces calificativos tras su discurso

Mamen Mendizábal no ha podido contenerse la rabia que ha invadido a la inmensa mayoría de la gente al escuchar el incendiario discurso Luis Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, en el que ha hablado de «pico consentido» por la jugadora Jenni Hermoso y en el que ha dado la sorpresa al repetir varias veces que no piensa dimitir como así se esperaba.

«En el momento en el que apareció ella, me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas o las piernas, me levantó y, al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me acercó a su cuerpo y ella me dijo ‘eres un crack’. En ese momento, yo le pregunté ‘¿un piquito?’ y me dijo ‘vale’, despidiéndose con un manotazo en el costado y yéndose riéndose», ha dicho.

Tales palabras del presidente de la federación han arrancado un tuit demoledor de la presentadora de La Sexta. «Rubiales además de un zafio y un cerdo, es un cobarde. Fue ella dice ahora … lo que nos faltaba por oír. VETE YA», ha escrito Mamen Mendizábal, pidiendo su cabeza cuanto antes.

También ha reprobado ese aplauso de la asamblea cuando Rubiales ha señalado al «falso feminismo» como culpable del supuesto «asedio» social que está sufriendo estos días. «Ese aplauso habla de sueldos escandalosos, clientelismo y mucha, mucha caspa», ha reaccionado una Mamen Mendizábal muy indignada.

Con lo que también ha descargado responsabilidades Rubiales es con su controvertido gesto de agarrarse los genitales al lado de la reina Letizia y la infanta Sofía. El dirigente deportivo español ha pedido perdón a Casa Real, pero ha justificado que fue un mensaje a Jorge Vilda, el seleccionador, en un momento de euforia y exaltación.

Y sobre ello también se ha pronunciado Mamen Mendizábal: «La tocada de paquete también dice que fue culpa de un tal Jorge (Vilda). Rubiales solo tiene cuento porque está claro que tampoco tiene huevos».