El implacable palo de Mamen Mendizábal a TVE en plena gran polémica por Broncano

El fichaje de David Broncano por TVE se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la Corporación que vive una guerra interna que ya se ha saldado con dos ceses: los de José Pablo López y Elena Sánchez Caballero, ex director general de contenidos y ex presidenta, respectivamente. Sobre ello se ha manifestado Mamen Mendizábal.

Y es que Mamen Mendizábal está de estreno. La presentadora vuelve a ponerse al frente desde este domingo de ‘Anatomía de…’, el programa de La Sexta que reconstruye momentos que han causado gran impacto en la sociedad y el devenir de la historia de España.

Con motivo del estreno de esta segunda temporada de ‘Anatomía de…’, Mamen Mendizábal ha dado una entrevista en Vertele en la que le preguntan por si podría dedicarle una entrega de su programa a lo que está sucediendo en TVE en las últimas semanas por la contratación de David Broncano para competir contra ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos.

Y es que cabe recordar que Mamen Mendizábal sabe muy bien lo que es trabajar en la cadena pública, pues fue cara de TVE entre 2004 y 2006 cuando se puso al frente del recordado ’59 segundos’, un espacio de debate en el que los tertulianos tenían solo 59 segundos para hablar.

«Ese es un terreno en el que da miedo meterse. Para que algo pueda ser contado tiene que haber terminado, y por desgracia, la historia de nuestra televisión pública, los escándalos y la confusión, la falta de objetivos: informar, entretener, generar una sociedad más culta y un territorio más unido; se pierden en estas guerras internas tan politizadas», responde de forma clara cuando le preguntan si haría un ‘Anatomía de…’ dedicado a RTVE.

Lejos de quedarse ahí, Mamen Mendizábal se atreve a pronosticar que la guerra que se vive en RTVE está lejos de terminar. Y es que cabe recordar que Concepción Cascajosa, la nueva presidenta interina, decidió volver a posponer la votación del fichaje de David Broncano por no tener garantizados los votos después de que Elena Sánchez no acudiera al último Consejo alegando que tenía médico. «Me costaría mucho hacer una Anatomía de TVE porque mucho me temo que esa guerra está lejos de terminar», sentencia la presentadora de La Sexta.

Por otra parte, cuando la preguntan por si el periodismo ha cambiado para mejor o si sigue teniendo asignaturas pendientes, Mamen Mendizábal no lo duda. «No sé si ha cambiado la calidad del periodismo; creo que ha cambiado el periodismo, que ahora está muy mediatizado por las redes sociales, por el directo permanente. Los medios tecnológicos ayudan y han cambiado nuestra manera de trabajar, la han hecho más fácil, pero los tiempos para reflexionar han disminuido, y eso sí puede ir en detrimento de nuestra profesión. Darle una segunda pensada a las cosas siempre ayuda», destaca.