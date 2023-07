Mamen Mendizábal sentencia así lo que Silvia Intxaurrondo ha hecho con Feijóo en TVE

Mamen Mendizábal se ha sumado a su compañero Jordi Évole y es otro de los rostros mediáticos que no ha podido contenerse ante la apoteósica entrevista que Silvia Intxaurrondo ha realizado a Alberto Núñez Feijóo en ‘La Hora de La 1’ de TVE.

La comunicadora ha hecho los deberes y ha desmontado una a una las mentiras que el dirigente del PP arrojó en el cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia ante la impasividad de Vicente Vallés y Ana Pastor, los supuestos moderadores.

Silvia Intxaurrondo y Núñez Feijóo se han enzarzado a cuenta de la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC. La periodista matinal de RTVE no ha estado dispuesta a pasar ni una falacia más, al menos en su programa, y le ha rebatido sin amilanarse. «Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que congeló las pensiones fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado en la cámara», ha afirmado el político gallego. Ante lo que Silvia le ha confrontado: «»No es correcto señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en 2016».

.@NunezFeijoo: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado" @SIntxaurrondo: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/k6AXv1e5QV — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 17, 2023

Sin embargo, no ha sido este el único instante en el que el ambiente ha sido tremendamente tenso y por el que ha reaccionado Mamen Mendizábal. Porque la presentadora de la mañana de La 1 también le ha reprochado otra de sus falsedades: el archivo del caso Pegasus por falta de colaboración de Pedro Sánchez. Algo completamente falso que dos días después de ese debate en Atresmedia tuvo que rectificar.

«Dijo que el caso Pegasus se cerró porque el Presidente del Gobierno no quería colaborar con la Justicia. Dos días después reconoció que se había equivocado. Yo me pregunto cómo un hombre de su profesión, de su trayectoria y su nivel puede difundir sin contrastar una información que compromete la seguridad nacional y del Estado», le ha espetado sin miedo Silvia Intxaurrondo.

Por su parte, Feijóo nuevamente ha vuelto a ampararse en el famoso teletipo de una agencia de noticias, pero no ha sido capaz de aportar su nombre porque probablemente no existe. Es más, con una impecable elegancia, la periodista no ha dudado en dejarle en evidencia al decir que ha buscado ese teletipo y no lo ha encontrado.

Mamen Mendizábal: «Un ejercicio profesional de 10 sosegado y elegante»

A todo este repaso sin paliativos ha reaccionado Mamen Mendizábal, que se ha unido al aplauso colectivo que inunda las redes este lunes para ensalzar públicamente la labor periodística tan brillante de su compañera de profesión. «Lo de @SIntxaurrondo hoy ha sido increíble. Un ejercicio profesional de 10 sosegado y elegante», ha escrito la presentadora de La Sexta.