Lucía Etxebarría pone la guinda final sobre el escándalo de Rubiales y urge esta petición

Si por algo se caracteriza Lucía Etxebarría es por el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Y lo ha vuelto a hacer con el polémico beso de Luis Rubiales y el caso de Daniel Sancho, del que todo el mundo se ha pronunciado ya. Sin embargo, la opinión de la escritora ha sido una de las más demoledoras.

Lucía Etxebarría ha acudido al cumpleaños del reportero de ‘Espejo Público‘ Álex Álvarez en el madrileño bingo Las Vegas. Y no querido dejar pasar la oportunidad de opinar sobre los dos temas del momento. Por un lado, el asesinato de Edwin Arrieta supuestamente a manos del hijo de Rodolfo Sancho, y por otro lado el polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso tras la victoria de la selección de fútbol femenino en el Mundial de Australia.

Sobre este último tema, la escritora ha recordado que «15 de estas futbolistas ya habían mandado una carta y habían contado estas cosas y no se les creyó… Qué triste que lo hayamos tenido que ver en vivo y en directo… porque no es solo un beso», ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Y, seguidamente, ha enumerado todos los intolerables gestos del presidente de la Federación durante dicho partido: «Te agarras el paquete delante de una menor de edad (la Infanta Sofía), les llamas campeones cuando son campeonas, besas a una persona sin su permiso… si fuera un gesto aislado».

Lucía Etxebarria cree que Luis Rubiales «debe dimitir»

Además, Lucía Etxebarría ha recordado que en el vídeo en el que Rubiales se disculpa «ni siquiera ha mencionando a Jenni por su nombre. Pero sí menciona por su nombre a Jorge Vilda, y dice que no hubo mala fe por su parte. Pero cómo va a haber mala fe por su parte, qué mala fe va a tener la otra que le estabas agarrando la cara». Y deja claro que «no ha sido un beso. El beso ha sido la cúspide. Ha habido muchas cosas antes que esto. Este señor se creía intocable y debe dimitir«, sentencia implacable.

Respecto al otro tema del verano, el mediático caso de Daniel Sancho, Lucía Etxebarría tampoco se ha mordido la lengua. Según la escritora, se trata de «el descuartizamiento del año en España»: «Cuando son mujeres no nos preocupamos… ha habido 10 mujeres descuartizadas este año y cada año hay más de 10 y alguna aparecen en maletas: manos, cabezas… y no sabemos ni quién son…».

«A mí blanquear a un asesino porque está bueno, que es lo que está pasando… ¡Ay, pobrecito que lo va a pasar muy mal en Tailandia! Si crees que las condiciones de las cárceles de Tailandia son tan horribles llama amnistía internacional y mejoras las condiciones. Pero la de todos, no la de este porque sea blanco… ¡Ay, que tiene mucha ansiedad! Pues no debe tener mucha ansiedad porque descuartizar a una persona en 17 trozos requiere mucha frialdad a mi parecer», asegura.

«No quiero participar en el blanqueo de un asesino»

Lucía Extebarría es implacable con Daniel Sancho.

Por todo ello se muestra implacable con Daniel Sancho, dejando claro que no hay que tenerle «pena» por ser «blanco». «No quiero participar en el blanqueo de un asesino. No estoy a favor de la pena de muerte en ningún caso. Pero un asesino que descuartizó a una persona, que va enterrando sus restos en un vertedero como si fuera basura, que le importa un comino… Si esto le llega a salir bien la familia de esa víctima toda la vida se hubiera preguntado dónde está esa víctima, Pero por favor un poco de sensatez», sentencia.

Además, Lucía Etxebarría hace referencia a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, pidiendo que «no pongamos el foco en los padres de nadie porque todos los padres lo sienten mucho». E insiste en que «esto ha sido un asesinato, un descuartizamiento, tratar a la víctima como basura y un total desprecio a la familia de la víctima que si no llega a salir a la luz se hubieran preguntado toda la vida donde está…».

«Me parece aterrador que se intente culpar a la víctima, echar sospechas sobre la víctima. Hubiera hecho lo que hubiera hecho nadie merece morir, todos hemos sido amenazados, yo la primera, tengo una causa abierta en Plaza de Castilla fui al juez y le dije que me estaban amenazando. Pero no he matado a nadie», concluye.