'De Viernes' lo fía todo hoy a una única invitada, protagonista de la entrevista más potente de la temporada

Tras ofrecer la primera entrevista en televisión de Silvia Bronchalo narrando el duro proceso del juicio y la encarcelación de su hijo por asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta, 'De viernes' sorprende esta semana dedicando toda su emisión para mostrar el resto de la entrevista con la madre de Daniel Sancho. El espacio de Telecinco emitirá la charla íntegra de la actriz con Santi Acosta tras el scoop de la semana pasada que aseguran solo fue un adelanto de las más de 8 horas de grabación.

"El material emitido hasta ahora ha sido solo el prólogo. Este viernes verá la luz la entrevista íntegra de Silvia Bronchalo", ha advertido el espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona en su promo de esta semana, dejando a un lado las numerosas entrevistas que acoge el programa cada viernes para centrar su emisión de esta semana en un solo testimonio, el de la madre de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua.

Así, en las imágenes adelantadas por 'De viernes' sobre el material inédito, se puede ver como Silvia Bronchalo se sincerará largo y tendido sobre la relación que unía a su hijo con la víctima. "Tanto Edwin como mi hijo, yo creo que sí hubo una relación sentimental", ha asegurado la madre de Daniel Sancho. "Yo creía que iba a ser absuelto, una cadena perpetua me parece excesiva", explica la actriz.

A su vez, revivirá entre lágrimas todo el proceso judicial, pronunciándose sobre su relación actual con Rodolfo Sancho y cómo fue visitar a su hijo en la cárcel. "Iba a ver a mi hijo a una prisión acusado de asesinato y descuartizamiento y no sabía qué me iba a encontrar. En mi caso creo que nada va a volver a ser igual", asegura Bronchalo, visiblemente destrozada durante su encuentro con Santi Acosta.

"Ha perjudicado su imagen y el proceso. No sé qué contestar a eso", llega a asegurar sobre el documental que Rodolfo Sancho protagonizó durante los juicios de su hijo, cargando con dureza contra la afirmación del actor de que "la vida le había estado preparando para este momento tan duro. Durante su entrevista de más de 8 horas en 'De viernes' la actriz también se ha pronunciado sobre la hermana de la víctima, además de lanzar un mensaje para la familia de Edwin Arrieta.

